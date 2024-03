Cameron propone a Alemania un posible intercambio de armas en medio del debate sobre el envío de Taurus

El ministro de Exteriores y ex primer ministro británico David Cameron ha considerado abiertamente la posibilidad de ofrecer un canje de armas a Alemania en medio del debate abierto en este país sobre el envío de misiles Taurus a las fuerzas ucranianas. En una entrevista concedida al diario 'Sueddeutsche Zeitung', Cameron consideró posible un intercambio por el que Alemania entregaría misiles de crucero Taurus a Reino Unido, y Londres, a su vez, suministraría más misiles Storm Shadow a Kiev. De este modo, Alemania podría apoyar indirectamente a Ucrania sin entregar misiles de crucero Taurus de largo alcance. El canciller alemán, Olaf Scholz, se niega a suministrar estas armas alegando que su alcance de 500 kilómetros podría hacer que se usen para atacar blancos en Rusia y arrastrar a Alemania a la guerra. "Estamos dispuestos a estudiar todas las opciones para maximizar el efecto para Ucrania", ha explicado Cameron, que no quiso sin embargo "dar detalles ni decir a nuestros oponentes lo que estamos planeando". El ministro también ha comentado que Alemania "no puede hacer lo que hacen británicos y franceses en materia de control de objetivos y acompañamiento", lo que fue interpretado por algunos como una señal de que el canciller no confía en que los ucranianos utilicen los misiles de forma responsable. Cameron, no obstante, ha rechazado la preocupación expresada por Scholz de que la entrega de misiles de crucero pueda llevar a una escalada de la guerra. Es "perfectamente posible imponer restricciones al uso de estas armas para garantizar que no contribuyan en modo alguno a una escalada. Y no lo hacen", ha afirmado. Según informaciones a las que tuvo acceso DPA, ya en enero se barajó la posibilidad de suministrar misiles Taurus de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) a socios de la OTAN como Reino Unido o Francia. La coalición de Gobierno alemana está dividida en el debate sobre los Taurus, y es probable que la oposición conservadora de la alianza CDU/CSU vuelva a presentar una moción en el Parlamento pidiendo al Gobierno que entregue "sin demora" el sistema de armamento de largo alcance a Ucrania. Hay indicios de que esta moción podría contar también con el apoyo del partido liberal (FDP) y Los Verdes, socios en el Gobierno del socialdemócrata Scholz. Sin embargo, una parte de la oposición también apoya la posición del canciller socialdemócrata.