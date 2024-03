Belén López recuerda cuando interpretó a Isabel Pantoja para la pequeña pantalla

Durante años se ha hablado de las exigencias de Isabel Pantoja como artista y de lo diva que se muestra cada vez que sale de su encierro en Cantora, pero también es cierto que muchos rostros conocidos de nuestro país que han podido tener una relación de cercanía con ella han negado la mayor en cuanto a esto. La tonadillera, que es una diva de la copla y de la canción española, sigue llenando conciertos e interpretando sus exitosos temas que ya forman parte de la historia de nuestro país y eso, a veces, se confunde con la soberbia y prepotencia... pero nada más lejos de la realidad, Isabel es así cuando se sube al escenario y derrocha su arte. En este contexto, hemos podido hablar con Belén López en el Festival de cine de Málaga y nos ha confesado que "estoy muy contenta, muy bien, muy feliz, con muchos proyectos" y nos ha anunciado que sacará algunos temas musicales más adelantes: "Los temas nuevos están ya aquí". Belén es una de las actrices de este país que ha interpretado a la tonadillera hace años para reflejar su vida en la pequeña pantalla y nos ha desvelado que "lo recuerdo con mucho amor y mucho cariño, no fue fácil para mí porque interpretar a Isabel es... eso, pero hice el mejor trabajo que pude, tenía un equipo maravilloso y lo recuerdo con mucho cariño". A pesar de que no recibió ningún mensaje de la tonadillera y desvelar que le hubiera gustado saber si le gustó la interpretación que hizo, Belén le ha querido restar importancia comentando que "igual ni se enteró, no lo sé". Eso sí, lo que nos ha dejado claro es que "a Isabel le deseo lo mejor, no la escucho tanto, pero a lo mejor lo hago... la escuché tanto de pequeña, pero le deseo lo mejor". Feliz por su nuevo disco, '432', nos ha contado que al principio iba a recibir el título de '342' que representa "las ondas donde vibra el universo, cuando estas en el campo, en el mar, que te sientes en a gusto", pero se ha quedado con ese orden de los números y lo cierto es que está encantada por poder seguir trabajando en la música.