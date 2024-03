Bárbara Rey reacciona a los primeros dardos de su hijo Ángel Cristo en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2024' acaba de arrancar, pero Ángel Cristo Jr. ya ha protagonizado tensos enfrentamientos con algunos de sus compañeros por sus durísimos ataques públicos a su madre. Han bastado 4 días de preconvivencia antes de saltar del helicóptero para que el hijo de Bárbara Rey haya discutido con Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez, y haya tenido encontronazos con otros como Pedro García Aguado o Rocío Madrid. Asegurando que ha estado "30 años en silencio" sin "explotar" económicamente sus apellidos, Ángel ha defendido su derecho a hablar en televisión: "Es mi vida, solo he contado la verdad y no tenéis ni idea" ha dejado claro, apuntando a que lo que más le ha molestado de todo a la vedette es que ahora gana su propio dinero y no la necesita como antes. Y por si quedaba alguna duda que no tiene intención de reconciliarse con Bárbara, le lanzaba un dardo antes de saltar del helicóptero, cuando Jorge Javier Vázquez le pedía que abrazase a Carmen Borrego como si fuera su propia madre. "Entonces la suelto" espetaba Ángel. Mientras su hijo comenzaba la aventura, Bárbara asistía con su mejor sonrisa a los Premios Cofrade Ciudad de Marbella, donde ha recibido el reconocimiento 'Mantilla del Año de Honor'. Y tras reconocer su sorpresa por el enfrentamiento que el joven ha tenido con Carmen Borrego -a la que ha mostrado su apoyo públicamente- ha contraatacado a su hijo dejando claro que si ha hecho un buen salto del helicóptero es gracias a ella y a todo lo que le ha dado a lo largo de su vida. "Lo ha tenido que hacer muy bien porque desde pequeño me he preocupado de que él nadara y que buceara y ha tenido buenos profesores, o sea que como nadador es muy bueno. Eso lo tiene que hacer bien por fuerza, porque yo le he visto tirarse trampolín y todo y lo ha hecho siempre magnífico. Siempre piscina en casa, en Marbella, en Madrid, todo. O sea que es un muy buen nadador. Yo creo que por ese lado va a ir muy bien" ha sentenciado, dejando claro que si Ángel nada bien es por ella, a pesar de que su hijo afirmase públicamente que su madre fue su verdadera pesadilla durante su infancia y que le trataba como un criado. Bárbara ha evitado sin embargo pronunciarse sobre las declaraciones que ha hecho el joven asegurando que no se arrepiente de las entrevistas que ha dado hablando sobre su familia, y sonriente ha dejado en el aire si es cierto -como ha afirmado Ángel- que lo que más le fastidia a ella es que su hijo ya no la necesite para nada porque ahora está ganando su propio dinero.