Bárbara Rey le envía una carta a su hijo pidiéndole disculpas

"Te hago llegar mi más sentido disgusto por la situación que, por querer ayudarme, os he acarreado" comenzaba diciendo Bárbara Rey en una carta que le envió a su hijo, días después de que este partiera a Honduras a comenzar su aventura en 'Supervivientes 2024'. Una carta que Ana Hermida, novia de Ángel Cristo Jr., llevaba este viernes al programa '¡De viernes!' para que todo el mundo fuese testigo de lo que la vedette le expuso a su hijo por escrito... pero, ¿por qué le envió esta carta? Según explicó Ana, "queríamos que Bárbara se hiciera responsable por escrito de la deuda que le reclamaban a Ángel, porque si no, él estaba dispuesto a considerarse culpable e ir a la cárcel para que ella también lo hiciera. Queríamos que reconociera la deuda, no lo que mandó". En el escrito, Bárbara confesaba que "he querido durante el pleito aclarar que todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Asimismo, siento que esta situación se haya prolongado en el tiempo". Como bien hemos conocido, la colaboradora de televisión explicaba en la carta que se haría responsable de la deuda que se le reclamaba a Ángel, tal y como ha hecho estos días declarándose culpable. Una carta en la que el tono conciliador de la actriz está muy presente y que hace pensar que quiere enterrar el hacha de guerra con su hijo y aunque la carta fue enviada después de que viajara a Honduras, el concursante sí que la ha leído debido a su participación en el proceso judicial... Lo que no sabemos es si fue antes o después de su discusión con Carmen Borrego.