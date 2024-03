Ángel Cristo Jr, sentencia y dardo a Bárbara Rey antes de saltar del helicóptero: "Han sido años de un destrozo total"

Aunque el reality no ha hecho más que comenzar, Ángel Cristo Jr. ya nos ha dejado grandes momentos. Y es que tras su fuerte bronca en la preconvivencia con Carmen Borrego -que acabó llorando tras salir en defensa de Bárbara Rey- el hijo de la vedette no da un paso atrás en su guerra familiar y no dudaba en arremeter nuevamente contra su madre en una tensa conversación con Pedro García Aguado y Rocío Madrid. Lejos de escuchar los consejos de sus compañeros, Ángel ha dejado claro que no quiere saber nada de su progenitora: "Es muy difícil que ninguno de vosotros pueda entenderme. Hay un punto en donde ya lo dije, se corta el cordón umbilical para siempre". "Yo he contado mi historia tal cual ha ocurrido, mi vida y mi verdad. Lo que no puedo hacer es contarla con flores. Llevo 30 años sin explotar absolutamente nada de la televisión. Si decido hablar en treinta años es por algo. Y por mucho que vosotros queráis entenderme, si no habláis conmigo de verdad, no lo vais a entender..." ha sentenciado, asegurando que el dinero no tiene nada que ver en la guerra mediática que emprendió hace varios meses contra Bárbara. EL DARDO CONTRA SU MADRE AL SALTAR DEL HELICÓPTERO QUE CARMEN BORREGO LE HA RECRIMINADO INDIGNADA Demostrando que no tiene ningún miedo al burofax que le enviaron los abogados de su madre antes de poner rumbo a Honduras para advertirle que no siguiese contando cosas sobre su familia o emprenderían medidas legales, Ángel no ha dudado en lanzar un demoledor dardo a la vedette justo antes de tirarse del helicóptero. Acompañado por Carmen Borrego -muy asustada porque tiene miedo a las alturas- Jorge Javier le pedía que abrazara a su compañera para tratar de calmarla. Algo que el joven ha hecho cuando el presentador le ha pedido "abrázala como si fuera tu madre". Un momento en el que Ángel ha saltado como un resorte exclamando "entonces la suelto". La hermana de Terelu, indignada, no ha dudado en mirarle con mala cara y recriminarle "eres muy malo". LA NOVIA DE ÁNGEL DESDELA CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON BÁRBARA REY En el plató de Mediaset, su novia Ana Herminia, que ha defendido la actitud que Ángel está teniendo en este arranque del programa respecto a su madre, con la que por lo que parece no tiene ninguna intención de enterrar el hacha de guerra. "Cuando una persona calla durante tanto tiempo y sufre de la manera en la que ha sufrido... yo encontré un Ángel destruido. Mi mayor deseo era que eso se pudiera arreglar, que llegara un perdón o un arrepentimiento que no ha habido" ha reconocido la 'nuera' de Bárbara, asegurando que han sido "30 años de mucho sufrimiento y un destrozo total. Es una pena, porque yo soy madre y yo no me veo en esa situación. No vi ningún tipo de ayuda de Bárbara hacia Ángel" ha sentenciado.