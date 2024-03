Aleix Espargaró dice haber disfrutado y conocer los 'puntos fuertes y débiles' de la moto

Lusail (Catar), 9 mar (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que acabó tercero la carrera 'esprint' del Gran Premio de Catar dijo al término de la misma estar muy contento y que había 'disfrutado mucho', ademas de reconocer que vio los 'puntos fuertes y débiles de la moto'.

"Pilotando el T4 era un espectáculo esta moto, he perdido algo de tiempo con los adelantamientos, pero así son los esprints; en las últimas tres vueltas iba muchísimo más rápido que ellos, se me ha hecho muy corta la carrera pero al inicio no podía apretar más, usaba toda la potencia disponible y ellos usan más el neumático nuevo, y poco a poco, cuando se les va gastando, yo sigo al mismo ritmo, y entonces se cambia un poco la balanza. Así que ojalá mañana la carrera sea buena", explicó Espargaró.

Aleix Espargaró, sincero como siempre, dijo: "Yo no estoy preocupado, todo lo contrario, tengo ganas de la carrera larga, en las últimas vueltas veía realmente que ellos no tenían tracción y yo tenía muchísima. La Aprilia va bien, así que habrá que cuidar el neumático al inicio y creo que mañana tenemos mejores cartas".

Entre los problemas destacó la velocidad, pues reconoció que en la recta le 'abrasaban', por lo que comentó: "tenemos que trabajar ahí porque, por ejemplo, en el sprint y en carreras largas, luego es muy difícil de adelantar, sobre todo en algunos circuitos y hoy también era dificilísimo hacerlo, adelantar a Marc y a Pecco me ha costado horrores frenando, así que habrá circuitos donde sea muy fácil que te adelanten en la recta, y luego devolvérsela será difícil".

De los candidatos al título comentó: somos los que hemos estado en las últimas temporadas, y espero que así sea, pero creo que hay que esperar un poco, porque aquí hemos hecho muchos días de test, pero sin duda, la tónica de este fin de semana, en el crono, en la carrera, creo que va a ser un poco el reflejo del campeonato".

"Me siento muy fuerte, Aprilia ha hecho un muy buen trabajo, así que vamos a intentar estar cerca de ellos", insistió Aleix Espargaró. EFE

