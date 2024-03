Alcaraz: "No sabía cómo iba a responder el tobillo y estaba un poco nervioso"

Nueva York, 8 mar (EFE).- Carlos Alcaraz, que venció este viernes en la segunda ronda de Indian Wells y con remontada al italiano Matteo Arnaldi, aseguró que estaba "nervioso" por ver cómo respondía su tobillo tras la lesión que sufrió en febrero en Río de Janeiro.

"Es mi primer partido jugando a alta intensidad (desde la lesión) y no sabía cómo iba a responder el tobillo. Eran muchas cosas viniéndome a la mente. No podía estar al cien por cien enfocado en el partido y me hizo estar un poco nervioso", explicó en una rueda de prensa.

"Cuando estás nervioso (...) no golpeas la bola tan bien como quieres, no te mueves lo bien que quieres", añadió.

Vigente campeón de Indian Wells, Alcaraz comenzó este viernes su defensa del título en el desierto californiano con un partido que se le puso muy complicado y que acabó remontando de forma brillante para clasificarse para la tercera ronda.

El español, número 2 del mundo y que no tuvo que jugar la primera ronda como segundo cabeza de serie del torneo, venció por 6-7(5), 6-0 y 6-1 en dos horas y 14 minutos a Arnaldi, que ocupa la posición 40 del ránking de la ATP

En el siguiente cruce le espera el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 31 del mundo.

"Me sorprendieron un poco las condiciones. Es totalmente diferente jugar durante el día a durante la noche. He practicado cada día, durante el día, y con el sol y el calor son botes totalmente diferentes, la bola va diferente, y me costó el primer set entero. Tenía que cambiar mi juego", dijo el murciano.

"Pero después del primer set lo entendí. Jugué mejor, largos peloteos, golpeando la bola mejor. Me sentí mejor", agregó.

Alcaraz reconoció sus dudas en el primer set pero subrayó que su "energía" e "intensidad" aumentaron a partir de la segunda manga.

"Me estoy recuperando de la lesión en el tobillo. Estaba pensando en eso todo el tiempo y no pude practicar tanto como quise", afirmó.

"Pero ahora me estoy sintiendo mejor y creo que tengo que encontrar el buen ritmo paso a paso", sostuvo. EFE

dvp/car