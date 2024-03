Alavés y Rayo buscan tres puntos de impulso hacía la salvación

Vitoria/Madrid, 9 mar (EFE).- El Alavés, que lleva cinco partidos sin ganar, y el Rayo, que encadena ocho, buscarán en Mendizorroza tres puntos que frenen sus respectivas malas rachas y les den un impulso grande en la clasificación hacía la permanencia, objetivo de ambos.

El conjunto vasco busca una victoria balsámica que les devuelva las sensaciones vividas en el arranque de 2024 y frenen la mala dinámica que atraviesan ya que acumulan cinco jornadas sin ganar aunque han logrado puntuar ante equipos de la talla del Real Betis o del Villarreal, lo que demuestra el carácter competitivo de un equipo que gana enteros en Mendizorroza.

Precisamente el estadio vitoriano rozará el lleno en un partido considerado de vital importancia por el entorno alavesista, pues el salto clasificatorio en caso de victoria sería importante, algo que le ocurre también al Rayo.

Luis García Plaza, que regresa al banquillo tras cumplir un partido de sanción en El Sadar, contará con toda la plantilla disponible a excepción del lesionado de larga duración Aleksandar Sedlar, tras la recuperación de Rubén Duarte, ausente la última jornada, y de Abdel Abqar, que fue sustituido ante Osasuna por un golpe en la cadera.

Así, el técnico madrileño no hará muchos movimientos. Quizás regrese al centro del campo Antonio Blanco para volver a formar pareja con Ander Guevara y la duda podría estar en la banda derecha y en la punta de ataque.

Carlos Vicente es una alternativa a Álex Sola y Kike García podría salir de inicio en lugar de Samu Omorodion.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que afronta su visita a Mendizorroza en un momento muy delicado ya que lleva ocho jornadas sin ganar y en las últimas diecisiete solo ha sumado un triunfo. Pese a ello ha pasado la semana a siete puntos del descenso.

La mala racha del Rayo no se ha agravado en la clasificación debido a que los equipos de la zona baja tampoco han ido ganando, algo que ha permitido que la ansiedad no haya afectado a la plantilla, y menos tras la llegada hace tres semanas de Iñigo Pérez, que aún no ha celebrado un triunfo como técnico franjirrojo y suma dos puntos de nueve posibles.

Lo que sí ha mejorado son las sensaciones transmitidas sobre el césped y en los entrenamientos, algo que espera prolongar el equipo vallecano en Mendizorroza, un estadio dónde jugará con un once muy parecido al de las últimas semanas.

Las dos principales dudas del once residen en el centro del campo ya que el senegalés Pathé Ciss podría sustituir a Miguel Crespo y para la mediapunta tanto Unai López como el argentino Oscar Trejo tienen opciones.

En ataque parece que Raúl de Tomás se ha asentado como titular con Iñigo Pérez aunque sus números siguen siendo malos, ya que solo ha marcado un gol en veinte partidos ligueros y 1.088 minutos de juego.

· Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Gorosabel, Rafa Marín, Abqar, Javi López; Guevara, Blanco, Guridi, Vicente o Sola, Rioja; y Omorodion o Kike García.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Isi, Unai López, Álvaro; y Raúl de Tomás.

Árbitro: José Luis Munuera Montera (Comité Andaluz).

Estadio: Mendizorroza .

Hora: 14.00.

---------------------------------------------------------------

Clasificación: Alavés (13º, 29 puntos); Raya Vallecano (16º, 26 puntos).

La clave: La pegada de los delanteros de los dos equipos.

El dato: El Alavés suma cinco partidos sin ganar y el Rayo ocho.

Las frases:

· Luis García Plaza (Alavés): “Es el partido más importante de lo que va de año”

· Iñigo Pérez (Rayo): "Debemos frenar a jugadores como Omorodion"

El entorno: Mendizorroza rozará el lleno para este partido. EFE

1011598

jd/jn/drl/jap