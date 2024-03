Viernes, 8 de marzo de 2024 (04:00 GMT)

EEUU ESTADO DE LA UNIÓN

Biden exige a Israel que no use la ayuda humanitaria como una "moneda de cambio"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió este jueves al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no use la ayuda humanitaria como una "moneda de cambio" y que permita la entrada de más alimentos y medicinas en la Franja de Gaza. "Israel debe permitir más ayuda a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no queden atrapados en el fuego cruzado. A los dirigentes de Israel les digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser un elemento secundario o una moneda de cambio", dijo durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso.

Biden asegura que trabaja sin descanso por un alto el fuego temporal en Gaza

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que trabaja "sin descanso" por un alto el fuego inmediato y temporal en Gaza que permita la liberación de rehenes de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria al enclave. "Hemos estado trabajando sin descanso para establecer un inmediato alto el fuego que duraría al menos seis semanas", expresó durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso. Dicho alto el fuego, prosiguió Biden, permitiría "llevar a los rehenes a casa, aliviar la intolerable crisis humanitaria y construir una solución algo más duradera".

Biden envía un mensaje a Putin en su discurso ante el Congreso: "Yo no cederé"

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió este jueves a su homólogo ruso, Vladímir Putin, un mensaje durante su discurso sobre el estado de la Unión, afirmando que él no cederá ante sus amenazas a la OTAN y Washington no abandonará a Ucrania. "Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa", afirmó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso. Biden instó al Congreso a "hacer frente a Putin" y a aprobar el paquete de ayuda militar para Ucrania que ha estado estancado durante meses y ha sido fuertemente afectado por la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre.

Al menos 27 detenidos en Gaza muertos en custodia militar israelí desde el comienzo de la guerra

Jerusalén (EFE).- Al menos unas 27 personas que fueron detenidas en la Franja de Gaza, y puestas bajo custodia militar israelí, han muerto desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, reveló este jueves una investigación del medio israelí Haaretz, en la que se recogen testimonios de maltrato. Todos los detenidos murieron en la base de Sde Teiman, el campamento de detención de Anatot o durante interrogatorios en territorio israelí, detalló el diario, en un momento en el que Israel permite por enmienda una detención preventiva de dos meses y medio antes de iniciar un juicio.

ONG dice que Israel niega "de forma rutinaria y arbitraria" la ayuda humanitaria a Gaza

Jerusalén (EFE).- Israel impide "de manera consistente y sin motivo alguno" la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde se cumplen este jueves cinco meses de guerra tras el mortífero ataque de Hamás, según denunció este jueves la ONG Refugees International, que lo acusó de una "crisis humanitaria causada por el hombre". El informe de esta organización humanitaria independiente se basa en entrevistas con partes interesadas en la respuesta humanitaria, además de gazatíes desplazados y exiliados, tanto en Egipto, como Jordania o Israel.

Stoltenberg celebra la entrada de Suecia en la OTAN, que hace a la Alianza "más fuerte"

Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró este jueves que Suecia ya sea de manera oficial miembro de la Alianza y aseguró que Estocolmo hace que la organización transatlántica sea "más fuerte". En un mensaje en la red social X, también precisó que el próximo lunes tendrá lugar la ceremonia en la que se izará la bandera de Suecia en la sede de la OTAN, en Bruselas. Suecia ingresó oficialmente este jueves en la OTAN al depositar en Washington el documento de acceso a la Alianza Atlántica.

Tras arrasar en primarias, Trump afianza su control sobre el Partido Republicano

Houston (EE.UU.) (EFE).- El expresidente Donald Trump (2017-2021), que el martes recibió en las primarias el apoyo aplastante de los votantes republicanos, engrasa ahora la maquinaria del partido, que mañana celebra en Houston (Texas) el Comité Nacional Republicano para encarar las elecciones del próximo noviembre, que lo enfrentarán a Trump contra el actual presidente Joe Biden. En los ocho meses que quedan para las elecciones de noviembre, el exmandatario necesita dejar a Estados Unidos claro que cuenta con el total apoyo del "Grand Old Party" o GOP. "Queremos tener unidad, y vamos a tener unidad, y esto sucederá muy rápidamente", dijo Trump tras arrasar en el 'supermartes' a la muchedumbre que acudió a su club Mar-a-Lago (Florida) para celebrar su victoria.

EE.UU. insta a los países latinoamericanos a presionar a Venezuela para elecciones libres

Washington (EFE).- Estados Unidos instó este jueves a los países latinoamericanos a que presionen al Gobierno de Nicolás Maduro para que las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio en Venezuela sean libres y democráticas. El encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo durante una charla que los plazos anunciados por el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) son "ajustados" y que la situación del país suramericano es "profundamente preocupante".

Sánchez llega a Chile para reunirse con Boric y conmemorar el Día de la Mujer

Santiago de Chile (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este jueves a Santiago de Chile en viaje oficial para reunirse con el presidente chileno, Gabriel Boric, y presidir junto a él un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la capital chilena a las 20:15 horas (00:15 horas GMT del viernes).

Decenas de haitianos se manifiestan en Puerto Príncipe para exigir la renuncia de Henry

Puerto Príncipe (EFE).- Varias decenas de personas salieron este jueves a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, que se encuentra en Puerto Rico tras un fallido intento de volver a su país el martes. La Policía Nacional de Haití (PNH), que no ha respondido a los intensos ataques recientes de las bandas armadas a instituciones y a sus propias comisarías, dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos mientras marchaban hacia la embajada de Canadá. Los manifestantes levantaron barricadas en llamas en la autopista de Delmas, paralizando toda actividad en la zona y reduciendo al mínimo la circulación del transporte público.

El jurado del caso abierto contra Juan Orlando Hernández seguirá deliberando mañana

Nueva York (EFE).- El jurado del caso contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estuvo este jueves seis horas deliberando sin alcanzar un veredicto, por lo que continuará mañana viernes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los doce miembros del jurado solicitaron revisar los testimonios de dos personas que han testificado en el caso, el narcotraficante Alexander Ardón, preso en EE.UU. tras entregarse en 2018, y el general Tulio Romero Palacios, que estaba encargado de la seguridad del expresidente Hernández.

Investigan por corrupción en Cuba al recién cesado ministro de Economía Alejandro Gil

La Habana (EFE).- El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil, cesado el pasado 2 de febrero, está siendo investigado por la vía penal de un supuesto delito de corrupción, el mayor cargo político de la isla investigado por corrupción en más de una década. En un inusual comunicado difundido este jueves, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, afirmó que tras una "rigurosa investigación" se han descubierto con un alto "nivel de verificación" una serie de "graves errores" en la conducta de Gil. EFE

