Venezolanas protestan en Caracas por salarios, condiciones laborales y pensiones dignas

Caracas, 8 mar (EFE).- Decenas de venezolanas se movilizaron en Caracas este viernes, Día Internacional de la Mujer, para exigir salarios, condiciones laborales y pensiones dignas, además de una mayor participación política.

"Estamos exigiendo salarios dignos, pensiones dignas, HCM (seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad), que se nos respete nuestro contrato colectivo, (...) la autonomía de la dirigencia sindical", dijo a EFE Mary Infante, de la organización política Fuerza Vecinal.

La marcha violeta atravesó parte de una de las principales avenidas de la capital, donde las manifestantes sostenían carteles con mensajes como "Hoy no me felicites, mejor no me violes", "Libertad para las presas políticas" y "Venezuela tiene nombre de mujer".

Muchas de las mujeres tenían pancartas con las palabras 'trabajo' y 'esperanza' escritas en ellas, y algunas corearon al unísono consignas como "No nos damos por vencidas".

"Logramos salario, pero el salario no es justo; logramos jubilaciones y pensiones, pero no son justas, logramos participación política, pero tampoco es justa", dijo a EFE la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León.

Por esta razón, "no hay nada que celebrar", y siguen "en la calle en exigencia de los derechos de la mujer a una libertad y también (a una vida) libre de violencia".

Por su parte, Marialbert Barrios, directora de la organización feminista Wommu, dijo a EFE que luchan también por las mujeres que "no tienen voz, que sufren de la desigualdad, de la discriminación, las que siguen gritando por la brecha salarial, las que hoy, desde sus hogares, no tienen ninguna protección por parte del Estado".

"No basta estar ocupada laboralmente para ser mujer trabajadora, porque la mujer que está en cada casa venezolana está luchando y resistiendo por el derecho y por el futuro de todas", aseguró.

Varias organizaciones de derechos humanos exigen que se redoblen los esfuerzos contra la desigualdad de género y la violencia machista.

El Gobierno venezolano aseguró este viernes que el país "ha logrado avances significativos en inclusión, equidad, participación protagónica y mecanismos de defensa" de los derechos humanos de las mujeres. EFE

csm/sb/lnm

(foto)(vídeo)