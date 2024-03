Una investigación oficial vincula a un espía británico a 14 asesinatos durante el conflicto con el IRA

Una comisión de investigación ha vinculado, tras siete años de trabajo, a un espía británico con al menos 14 asesinatos y 15 secuestros durante su trabajo encubierto dentro del servicio de seguridad interna del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés), especializado en la eliminación de posibles informadores. La llamada 'Operación Kenova', la investigación liderada por el ex comisario de Policía de Bedforshire, Jon Boutcher, determina que la labor de este espía, nombre en código Stakeknife, aunque era "sin dudas un activo de enorme importancia" acabó "costando más vidas de las que salvó" y exige tanto al Gobierno británico como a los republicanos norirlandeses que pidan disculpas tanto a las familias de las víctimas. El informe, sin embargo, no reconoce oficialmente la identidad de Stakeknife a pesar de la sospecha predominante entre familias de las víctimas de se trataba del albañil de Belfast Freddie Scappaticci, fallecido en abril de 2023 a los 77 años de edad, y que llegó a ocupar un papel predominante entre los servicios de seguridad internos del IRA -- el conocido como "escuadrón de la nuca", la zona del cuerpo donde ejecutaban a los presuntos infiltrados -- hasta el punto de estar implicado en varios asesinatos. "Es bien sabido que era miembro de estos servicios de seguridad", reza el informe, "y que era una persona de importancia crítica en la investigación de la Operación Kenova, pero no vamos a comentar las alegaciones de que en realidad era Stakeknife y nada de lo que aparece en este documento debería interpretarse así". El IRA acabó expulsando al albañil de sus filas durante la década de los 90. Quince años después, medios británicos identificaron a Scappaticci como este espía pero él siempre negó los cargos. Acabó viviendo en Inglaterra hasta sus últimos días. Cabe recordar que el Servicio de la Fiscalía Pública para Irlanda del Norte avanzó la semana pasada que nadie resultará imputado a raíz de este informe debido a la "ausencia generalizada de pruebas" y que el documento, en realidad, ha preferido anteponer por encima de todo el interés de las víctimas. No obstante, abogados de las familias han denunciado que los responsables de la investigación no revelarán si sus seres queridos ejercían realmente como informantes en el momento de ser ejecutados. Para ellos "esto es mucho peor que la ausencia del nombre de Scappaticci en el informe", ha lamentado el abogado de Belfast Kevin Winters en declaraciones al 'Irish Times'.