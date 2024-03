Trump dice que el discurso del estado de la Unión de Biden ha sido "el peor" y recalca que estuvo "lleno de odio"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este viernes que el discurso del estado de la Unión dado por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, ha sido "el peor" hasta la fecha y ha sostenido que ha sido "polarizante" y ha estado "lleno de odio". "Puede que haya sido el peor, más enfadado y menos compasivo discurso del estado de la Unión hasta la fecha. Ha sido una vergüenza para nuestro país", ha señalado en su cuenta en la red social Truth Social, donde ha ido reaccionando en directo con comentarios a las palabras de Biden. "Ha sido un discurso enfadado, polarizante y lleno de odio. Apenas ha mencionado la inmigración o la peor frontera en la historia del mundo", ha manifestado Trump, quien ha señalado que Biden "nunca arreglará la inmigración ni quiere hacerlo". Así, ha sostenido que el presidente de Estados Unidos "quiere que el país sea inundado por migrantes". "La criminalidad aumentará a niveles nunca vistos, algo que está pasando muy rápidamente", ha resaltado, tras afirmar que Biden "ha dejado entrar ilegalmente a 15 millones de personas al país". Trump ha cargado además contra Biden por la tasa de inflación, de la que ha dicho que "está matando a Estados Unidos", y ha negado que el Partido Republicano planee recortes en planes de seguridad social. "Es una historia inventada por el corrupto Joe", ha recalcado, utilizando el mote peyorativo por el que se refiere al mandatario. Además, ha incidido en que Biden "es una amenaza para la democracia", argumento que el presidente está usando contra Trump de cara a las elecciones de noviembre tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por su negativa a reconocer su derrota, argumentando que "usa al Gobierno como un arma contra su oponente", en referencia a los casos judiciales abiertos contra él. El expresidente estadounidense ha tenido también palabras para la política exterior y ha sostenido que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania "porque no respeta a Biden". "Eso nunca hubiera pasado bajo la Administración Trump y no pasó durante cuatro años", ha argüido. "Dice que me postré ante el líder ruso. Él le ha dado todo, incluido Ucrania. Yo acabé con el 'Nord Stream 2', mientras que él se lo dio. Fue una marioneta para Putin y (el presidente chino) Xi (Jinping), y realmente para cualquier otro líder", ha señalado, en uno de sus decenas de mensajes publicados durante el discurso de Biden. Por otra parte, ha defendido su postura sobre los pagos por parte de los países miembro de la OTAN, tras sugerir que Washington podría no defender a los socios de la Alianza de posibles ataques rusos si no cumplen sus compromisos financieros, lo que desató numerosas críticas por parte de los Estados miembro de la organización. "Dije que la OTAN tiene que pagar sus gacturas y que, si no lo hacen, no vamos a protegerlos. Entonces el dinero entró a raudales. Bajo otros presidentes, la OTAN estaba arruinada", ha destacado. "La OTAN sólo pasó a ser fuerte gracias a mí. Hice que los países de la OTAN pagaran. Eran prácticamente delincuentes. Estados Unidos pagaba por todos", ha insistido. Respecto al conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel, que llevaron al Ejército israelí a desatar una ofensiva contra la Franja de Gaza, ha apuntado que Biden "no ha hecho nada por Israel, en comparación" con lo que hizo él. "Ha hecho que Irán sea rico. Por eso tenemos problemas en Oriente Próximo. Conmigo, Irán estaba arruinado. Él (Biden) es el motivo por el que Oriente Próximo está explotando", ha subrayado Trump, ante el riesgo de que el conflicto siga expandiéndose y derive en una guerra directa entre Irán e Israel y sus aliados.