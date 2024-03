Trump deposita 83 millones de euros de fianza para apelar el veredicto de su caso por difamación

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha depositado una fianza de 91,6 millones de dólares (unos 83,6 millones de euros) necesaria para apelar la sentencia en su contra en el caso de la acusación de difamación presentado por la escritora E. Jean Carroll. Esta fianza era un requisito indispensable para apelar el caso después de que un tribunal federal ordenara a Trump en enero que pagara 83,3 millones de dólares, una cantidad que los abogados de Trump han depositado más intereses. La fianza es un compromiso de la compañía de seguros Federal Insurance Company, que la ofrece para cubrir los costes del proceso si Trump pierde su apelación y no paga. A cambio, Trump debe abonar a la compañía una garantía, incluida la mayor cantidad de efectivo posible, según han informado los abogados en un comunicado recogido por la cadena NBC. El caso se remonta al desafío legal que interpuso la periodista en 2019 ante un tribunal estatal contra el expresidente por difamación debido a la forma en la que había negado una primera denuncia por violación tras decir que "ella no era su tipo" y que lo hacía para vender su libro. De acuerdo con el veredicto inicial de finales de enero, el magnate se vio obligado a pagar para financiar una campaña para reparar la dañada imagen de la escritra y otros 7,3 millones de dólares (6,7 millones de euros) por daño emocional, así como 65 millones en daños punitivos (59,8 millones de euros).