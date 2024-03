Taiwán, China y las islas Kinmen: una “tensa normalidad” que irrumpe en los Óscar

Javier Castro Bugarín

Taipéi, 8 mar (EFE).- S. Leo Chiang siempre sintió “fascinación” por las Kinmen. Situadas a escasos kilómetros de China, estas islas actúan como la primera línea de defensa de Taiwán frente al gigante asiático, motivando infinidad de relatos que no se corresponden del todo con la realidad.

“Cuando viajé allí (por primera vez), sí, había un montón de artilugios de la guerra y construcciones militares, pero también mucha belleza natural. No es como lo imaginas o, al menos, como yo imaginaba que sería por las historias que había escuchado sobre ese lugar”, asegura el cineasta taiwanés en una entrevista con EFE.

Esa “contradicción”, entre la sempiterna posibilidad de una guerra y la aparente normalidad de quienes viven bajo ella, fue la que inspiró ‘Island in Between’, una cinta que competirá el próximo domingo por el Óscar a mejor cortometraje documental y que observa las tensiones entre Taiwán, China y Estados Unidos desde un punto de vista taiwanés.

“Desde las Kinmen, probablemente veas, escuches y sientas cosas que no puedes desde Taipéi. También las opiniones de quienes viven allí son muy interesantes; el modo que tienen de ver la relación (con China) es muy diferente al de la mayoría de los taiwaneses”, afirma Chiang, director del cortometraje, a pocos días de la ceremonia.

Dentro de la compleja relación entre Pekín y Taipéi, la cuestión de las Kinmen ocupa un capítulo aparte: su ubicación, tres kilómetros al este de la ciudad china de Xiamen y 180 kilómetros al oeste de la isla principal de Taiwán, ha convertido a este archipiélago en un foco constante de tensión a lo largo de los últimos setenta y cinco años.

Como la mayoría de los taiwaneses, Chiang creció escuchando historias sobre las Kinmen, sobre los bombardeos comunistas de los años 50, sobre los jóvenes que, como su padre, tuvieron que dejar a sus familias para servir en la guarnición militar del archipiélago; pero no fue hasta 2020, en plena pandemia, que el cineasta pisó las islas por primera vez.

“Mi primera impresión no fue nada de lo que había imaginado”, recuerda el documentalista, cuyo cortometraje está repleto de pequeñas escenas de la vida cotidiana en las Kinmen, protagonizadas por turistas y vecinos que conviven diariamente con la amenaza china.

Sin embargo, muchos pobladores isleños viven su día a día con tranquilidad, firmes en su convicción de que mostrar una actitud amigable hacia China y apostar por una relación más estrecha con Pekín es la única forma de evitar un conflicto armado.

“Algunas personas me dijeron que quizás sea el lugar más seguro de Taiwán, algo que me pareció raro al principio, pero que tiene cierta lógica”, reconoce Chiang acerca de unas islas que todavía conservan las huellas de guerras pasadas, con tanques abandonados en las playas y agujeros de proyectil en las paredes de los edificios.

Chiang nació en Taiwán, pasó gran parte de su vida en Estados Unidos e hizo varios trabajos en China, un “trasfondo transnacional” que plasma en el documental a través de una metáfora: la de un niño envuelto en una disputa a tres bandas por su custodia, ignorado por unos “padres” que dicen saber qué es lo mejor para él, pero que no lo escuchan.

“Siento que los gobiernos hacen sus acuerdos en nuestro nombre, diciendo qué es lo mejor para Taiwán, pero no creo que los taiwaneses sean consultados al respecto. Por supuesto, el Gobierno taiwanés representa mejor a la gente de Taiwán, pero su relación con Estados Unidos y China es totalmente disfuncional”, señala.

Ese delicado equilibrio entre Taipéi, Washington y Pekín siempre parece estar a punto de romperse y, de hecho, ‘Island in Between’ concluye con una mirada algo pesimista sobre el futuro próximo: ¿Este ‘statu quo’ se prolongará indefinidamente? ¿O habrá una guerra más pronto que tarde?

“No lo sé. No me siento pesimista del todo y, definitivamente, no lo veo de forma optimista. Estoy en algún punto medio de ese espectro”, manifiesta el realizador taiwanés, cuyo principal anhelo de cara a la ceremonia de los Óscar es que, gane o no la estatuilla, su cortometraje sirva para que la gente conozca las Kinmen y “se esfuerce por entender Taiwán”.

“Si hay más entendimiento sobre la complejidad de esta zona, quizá el mundo pueda comprender la existencia taiwanesa y ser más activo en su apoyo a Taiwán. Creo que eso es lo que me gustaría que pasara, que la gente vea Taiwán, se conecte con ella y la apoye como pueda”, sentencia Chiang. EFE

