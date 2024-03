Sofía Cristo desvela si ha visto el debut de su hermano en 'Supervivientes' y le manda un mensaje

Mientras Bárbara Rey optó por no ver el debut de su hijo Ángel Cristo en 'Supervivientes' y durante la primera gala del reality asistió con su mejor sonrisa a la entrega de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella, su hija Sofía sí se quedó en casa viendo el programa y el salto de su hermano del helicóptero. "Un poquito he visto ayer, claro. Pero ya sabéis que no voy a decir nada, de verdad" ha afirmado esta mañana con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press. Una actitud tranquila con la que la Dj ha dejado claro que no le preocupa lo que su hermano pueda contar en los Cayos Cochinos después de que ya haya lanzado algún que otro dardo al asegurar que lo que realmente le fastidia a su madre es que ahora está ganando dinero y ya no tiene que pedírselo a ella. "Iré viendo algunas partes del programa, pero no porque esté Ángel sino porque a mí Supervivientes me gusta" ha revelado, lanzando toda una declaración de intenciones sobre lo que espera del paso de su hermano por la isla: "Que haga lo que quiera, que haga su concurso como quiera y ojalá le salga muy bien a él y a todos los que están, que hay gente allí a la que tengo mucho cariño". Una de ellas Carmen Borrego, que no ha dudado en enfrentarse a Ángel para defender a Bárbara de los ataques de su hijo. "Me lo han contado. Yo le tengo mucho cariño, la quiero un montón y espero que tenga una estancia tranquila y hospitalaria dentro de lo que pueda. Es complicado y más allí porque si ya con comida están así, pues*" ha reaccionado Sofía, revelando la decisión que ha tomado respecto al concurso de su hermano: "La convivencia es difícil, pero bueno, yo le deseo lo mejor de verdad. No me voy a meter en su concurso, ojalá que le vaya muy bien y yo a lo mío" ha sentenciado. Además, ha aclarado que el burofax que enviaron su madre y ella hace una semana no significa que hayan demandado a Ángel. "Lo único que se dice es que deje de difamar. No hemos dicho que no pueda hablar de nosotras, o sea, puede hablar de nosotras lo que quiera, pero de qué manera. Hay muchas formas de hablar de la familia" ha zanjado. SOFIA SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ TRAS EL ACUERDO DE SU MADRE CON LA FISCALÍA ACEPTANDO EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES El paso de Ángel Cristo por 'Supervivientes' no es el único asunto por el que Bárbara y su hija están en el punto de mira. Y es que hace apenas dos días que la vedette solucionó sus problemas con la justicia, pactando con el Ministerio Fiscal y aceptando el delito de alzamiento de bienes y una pena de prisión de 1 año y 8 meses -la Fiscalía le pedía 3 años y medio- por haber presuntamente descapitalizado sus bienes en 2009 para no hacer frente a una deuda de 140.000 euros con Hacienda. "Estamos muy tranquilas, mucho" ha asegurado Sofía. "Ha sido una tontería, te lo puedo asegurar, una tontería, pero no voy a decir nada. Hablad con mi madre" ha zanjado. Mucho más habladora se ha mostrado en 'Espejo Público'. La Dj ha intervenido en directo en el programa por teléfono y ha aclarado el paso que ha dado su madre al pactar con la Fiscalía: "Lo ha hecho para quitarnos responsabilidad penal a mi y a mi hermano. No ha sido para tanto la cosa, no ha cometido ningún gran delito y al final se ha resuelto pagando una multa de mil y pico euros. Simplemente ha asumido su responsabilidad para proteger a toda la familia" ha explicado. "Mi madre ha cometido este error por una mala gestión o un malentendido, pero lo volvería a hacer por su familia porque si ella tuviese una casa, la pondría a nombre de algún familiar para protegerles. Ni mi madre ni yo éramos conscientes, estuvimos asesorados por una gestoría que le decía a mi madre lo que tenía que hacer, pero ella no sabía que pasaría esto. Mi madre no es ninguna delincuente y no creo que vaya a cometer ningún tipo de delito que la lleve a la cárcel. Me preocupan otro tipo de delitos a los que no le hace caso la justicia como los malos tratos" ha sentenciado.