Skjelmose:"Los rivales eran más fuertes que yo, pero a veces hay milagros"

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El danés Mattias Skjelmose (Lidl Trak) se mostró "muy feliz y sorprendido" tras su triunfo en la sexta etapa de la París Niza ante rivales que consideraba superiores, una victoria que el ciclista nórdico valora aún más que la Vuelta a Suiza que se adjudicó en 2023.

"Estoy muy feliz y sorprendido. Me sentí bastante bien todo el día, pero estas etapas son especiales y necesitas mucha suerte. El equipo funcionó perfectamente después de que Mads Pedersen regresara de la escapada, Cuando el equipo funciona así, minimiza la suerte que necesitas", dijo Skjelmose en meta.

El triunfo del ciclista de Copenhague, de 23 años, se produjo tras unirse junto a McNulty a una escapada que propicio el estadounidense Matteo Jorgenson.

"Pensé que Remco Evenepoel o Primoz Roglic iban a alcanzar a Jorgenson, pero como no lo lograban tiré un poco y me dieron unos metros. Luego, simplemente me lancé y Brandon McNulty se unió a mí y entre los dos alcanzamos la cabeza de carrera.

Skjelmose admitió que tenía rivales más fuertes que él, pero a veces los "milagros" se presentan.

"Ha habido milagros más grandes en el ciclismo que el que yo gane en la París-Niza, creo que los otros rivales son más fuertes que yo. Hoy fue una forma extraña de ganar porque aproveché que yo estaba abajo en la clasificación general y que ellos tenían una diferencia grande respecto a mí. No es la mejor manera de ganar y creo que esos muchachos fueron más fuertes que yo hoy", explicó.

No obstante, una victoria inolvidable para el corredor del Lidl Trek.

"Me siento mejor que cuando gané el Tour de Suiza el año pasado y creo que ahora estoy en muy buen momento", concluyó. EFE

