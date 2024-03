Sánchez y Boric sacan pecho de su "coherencia" y su defensa del Derecho Internacional tanto en Gaza como en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, han hecho frente común para defender la "coherencia" que han mantenido ambos países respecto a los conflictos en Ucrania y en Gaza y la necesidad de que en ambos casos se respete el Derecho Internacional. "Ambos gobiernos estamos mostrando coherencia en cuanto a los dos conflictos", ha destacado Sánchez en rueda de prensa tras reunirse con Boric en Santiago de Chile, y también "estamos pidiendo coherencia respecto al respeto del Derecho Internacional". En este sentido, se ha referido al derecho a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante la invasión por parte de Rusia y también al Derecho Internacional Humanitario que "claramente se está viendo dañado como consecuencia de la respuesta" de Israel, de la que ha responsabilizado al primer ministro Benjamin Netanyahu, "hacia la población gazatí". Tras mencionar los más de 30.000 muertos en Gaza, muchos de ellos niños y mujeres, el presidente ha considerado que "es absolutamente inaceptable que la comunidad internacional permanezca impertérrita ante un problema que nos está afectando a todos y que está avergonzando al conjunto de la comunidad internacional". RECHAZO "CLARO Y CATEGÓRICO" A LA INVASIÓN RUSA Por su parte, Boric ha manifestado su rechazo "claro y categórico" de la invasión rusa de Ucrania y también que, aunque Chile condena los ataques de Hamás, "hoy día lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación alguna". Por eso, ha añadido, al igual que España, "mantenemos una coherencia en nuestro discurso de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional". El mandatario chileno se ha escudado precisamente en esta coherencia para justificar su decisión de que empresas israelíes no participen en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), una exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad, asegurando que es una cuestión "de principios". Ante los asesinatos "a mansalva" que se están produciendo en Gaza, ha dicho Boric, "excluir o no invitar a empresas que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos me parece que es coherente con nuestra política internacional". En este sentido, ha recordado que el expresidente Sebastián Piñera también hizo lo propio y no invitó a Rusia a participar en FIDAE tras la invasión de Ucrania. "Acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones", ha remachado.