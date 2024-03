Sainz podría regresar, si todo va bien, en la próxima carrera, en Australia

El español Carlos Sainz (Ferrari), que este viernes tuvo que ser intervenido de urgencia en Yeda a causa de una apendicitis y que, por ese motivo, se perderá el Gran Premio de Arabia Saudí, podría regresar, si todo va bien, dentro de dos semanas, en la siguiente carrera. La de Australia, que se disputará en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Así lo dejó entrever este viernes el médico de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), el italiano Riccardo Ceccarelli, después de la calificación disputada en la pista urbana de Yeda, donde Sainz fue sustituido por el inglés Oliver Bearman, que se convirtió el más joven piloto de la historia en debutar con Ferrari en la F1, a los 18 años y diez meses.

"No puedo decir claramente, porque yo no lo operé. Pero la intervención a la que se sometió no es larga, entre una hora o dos; y se efectúa por laparoscopia. Ahora estará un par de días en el hospital. Y luego volverá a casa. A (el tailandés Alex) Albon (Williams) le pasó lo mismo en Monza (Italia) y en diez días estaba de regreso. Así que, si todo va bien, yo creo que Carlos podría estar de vuelta en Australia, dentro de dos semanas", explicó Ceccarelli al canal de televisión Dazn este viernes en Arabia Saudí.

"Si fuese un futbolista, por ejemplo, el tiempo de recuperación es algo mayor; pero en su caso, si todo se desarrolla bien, creo que podrá estar de nuevo al volante en Australia", explicó el médico de la FIA este viernes en Yeda. EFE