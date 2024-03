Sábado 9 y domingo 10 de marzo de 2024

Madrid, 8 mar (EFE).-

SÁBADO 9

.- Tel Aviv/Gaza.- Pieza de seguimiento de la guerra en Gaza. (vídeo)(foto)

.- Kiev/Moscú.- Pieza de seguimiento de la guerra en Ucrania. (vídeo)(foto)

.- São Vicente e Ventosa (Portugal).- La mayoría de las encuestas de cara a las legislativas del domingo en Portugal auguran la subida del ultraderechista Chega y de su líder, André Ventura, actual tercera fuerza del país. (foto)(vídeo)

.- Ámsterdam (Países Bajos).- Plantage, el barrio que una vez acogió a judíos que esperaban su deportación en Ámsterdam, es desde este fin de semana el Museo Nacional del Holocausto, que contará la historia de la persecución judía. (foto) (vídeo)

.- Rabat (Marruecos).- El poeta Luis García-Montero, a cargo del Instituto Cervantes desde 2018, se confiesa en una entrevista con EFE incómodo ante "ocurrencias" de algunos intelectuales que "se creen dueños del lenguaje". (foto) (vídeo)

.- Cambridge (R. Unido).- Entre escritos de Charles Darwin e Isaac Newton, la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, acoge casi 200.000 fragmentos de manuscritos que hablan de la historia de los judíos en los países bañados por el Mediterráneo. (foto) (vídeo)

.- Viena (Austria).- El líder de los tártaros de Crimea, Refat Chubarov, dice en entrevista con EFE que el presidente ruso, Vladímir Putin, busca cumplir el objetivo de Stalin de erradicar a este histórico pueblo de la península ucraniana. (foto)

.- Los Ángeles (EE.UU.).- Información sobre el ambiente previo, el color, las curiosidades y los preparativos desde el Dolby Theater de la 96º edición de los Óscar reconoce este domingo a las mejores películas y actores del año. (foto) (vídeo)

.- La Paz (Bolivia).- Una reserva natural en Bolivia protege al oso andino, el único representante de la familia de osos en Sudamérica, una especie que está en riesgo por la fragmentación de su hábitat. (vídeo)

.- San Juan (Puerto Rico).- Las históricas calles del Viejo San Juan albergan la novena edición del Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico, el Circo Fest 2024. (foto) (vídeo)

.- Guadalajara (México).- Decenas de educadoras menstruales llevan sus conocimientos a escuelas marginadas de México, donde casi el 70 % de las adolescentes tuvieron “poca o nula” información antes de tener su primer periodo y el 20 % no tiene la infraestructura necesaria para la gestión menstrual, según la Unicef. (foto) (vídeo)

DOMINGO 10

.- Tel Aviv/Gaza.- Pieza de seguimiento de la guerra en Gaza. (vídeo)(foto)

.- Kiev/Moscú.- Pieza de seguimiento de la guerra en Ucrania. (vídeo)(foto)

.- Lisboa (Portugal).- Portugal celebra elecciones anticipadas con el socialista Pedro Nuno Santos y el conservador Luís Montenegro como favoritos a suceder a António Costa, que tras ocho años en el poder dimitió por supuestas irregularidades. (foto)(vídeo)(audio)

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La 96ª edición de los Óscar reconoce este domingo a las mejores películas y actores en un año en el que el fenómeno taquillero 'Oppenheimer' aparece como rival a batir con trece nominaciones, seguido de 'Poor Things' ('Pobres Criaturas') con once y 'Killers of the Flower Moon' con diez. (foto) (vídeo)

.- Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple este domingo dos años en el poder, en los que ha tenido que enfrentar el fiasco constitucional y la ola de incendios más mortífera de la historia, y ahora tiene la mirada puesta en las próximas elecciones municipales y regionales, el pacto fiscal y la reforma de pensiones. (foto)

epp

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.