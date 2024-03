Ra Castillo confiesa si ve a Ana Obregón enamorándose de nuevo un año después del nacimiento de Ana Sandra

Contando los días. Así está Ana Obregón para el primer cumpleaños de su nieta Ana Sandra el próximo 20 de marzo. Una fecha muy especial que la presentadora -a la que la pequeña ha devuelto la sonrisa y la felicidad- quiere celebrar con una gran fiesta con toda su familia y sus amigos más cercanos en su casa de La Moraleja. Uno de los invitados será sin duda Raúl Castillo, 'Ra', que ha asistido al estreno del último espectáculo de Ángel Llácer en Madrid y nos ha hablado sobre el gran momento que está viviendo la bióloga gracias a la hija de su hijo Aless Lequio: "Volvió la ilusión a su vida que es muy importante y ahora verla es una maravilla. Sonriendo, contenta, muy feliz, es una maravilla, a mí me emociona mucho y me siento además súper orgulloso por la parte que me toca estoy encantado, porque a mí verla así es lo que yo quería. Estoy feliz" confiesa. Un gran momento el de Ana tras tres años sumida en la más absoluta de las tristezas por el fallecimiento de su hijo en el que, sin embargo, su mejor amigo no la ve de nuevo enamorada. "Me encantaría pero siempre me dice 'enamórate tú, qué dices, para nada'" ha desvelado, dejando claro que la presentadora está en estos momentos completamente cerrada al amor. Pero como destaca Ra, siempre que "hacemos un repasito" por los hombres que han pasado por su vida le dice a Ana que ha sido "muy afortunada" porque "ha sido muy querida, muy amada por hombres muy majos". "Ahora necesita un hombre bueno y que la quiera, eso es lo que me gustaría. Que la quieran y que la quieran bien" confiesa. La bióloga no es la única amiga famosa de Ra, íntimo de Alejandra Rubio. Como nos cuenta, evitando pronunciarse sobre el espectáculo que Carlo Costanzia ha montado a su ex Jeimy a las puertas de su casa, ve a la hija de Terelu Campos "guapa, tan contenta y tan feliz". "No tengo ni idea de lo que ha pasado pero creo que cada relación es diferente, las de él, las de ella, las mías y las tuyas. Dos relaciones no son iguales, no tengo ni idea" sentencia.