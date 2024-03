(Pre) El Girona mide su resistencia ante un Osasuna al alza y con Real Sociedad y Valencia vigilantes

El Girona FC recibirá al CA Osasuna este sábado en un encuentro de la jornada 28 y en el que los de Míchel Sánchez buscarán recuperar la senda del triunfo para dar un paso importante hacia la Liga de Campeones 2024/25, mientras que la Real Sociedad visitará a un Granada CF casi desahuciado y el Valencia CF recibirá al Getafe CF con el reto de ganar para seguir en la zona noble de LaLiga EA Sports. Girona y Osasuna se verán las caras en Montilivi (21.00 horas) en un partido con urgencias locales. El mal momento de los gerundenses, que han caído derrotados en tres de las últimas cuatro jornadas, han hecho que su segunda plaza en la clasificación esté amenazada por el Barça, que podría acabar la jornada por delante de ellos. Además, el Atlético de Madrid y el Athletic Club están presionando al equipo catalán. Pese a ello, el Girona sigue siendo muy fiable siempre que se trata de jugar ante su público. Los de Míchel siguen siendo uno de los mejores locales de la categoría, y solo han perdido un partido en lo que se lleva de temporada, encadenando 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, consiguiendo el triunfo en ocho de ellos. Además, en sus últimas cinco victorias en Montilivi han conseguido marcar tres o más goles, lo que les ha aupado a ser el tercer local más goleador de la competición. Enfrente estará un renacido Osasuna, que aspira a meterse de lleno en la lucha por los puestos europeos. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate vive su mejor momento en la temporada, y ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego. Resultados que han servido a los navarros para colocarse con 36 puntos a tan solo cuatro unidades del séptimo puesto, por lo que una victoria en cataluña los metería de lleno en la lucha por puestos europeos. Además, en los últimos precedentes en Montilivi, Osasuna ha conseguido buenos resultados. De hecho, la única victoria de los locales en compromiso tuvo lugar en 2025, mientras que los otros tres encuentros acabaron dos en empate y otro con victoria 'rojilla'. A eso se suma que los de Arrasate solo han perdido en una de sus cuatro últimas salidas ligueras, ante el FC Barcelona (1-0). Un partido que, a nivel individual, enfrentará a dos de los mejores goleadores de LaLiga EA Sports: Artem Dovbyk y Ante Budimir. Ambos se encuentran igualados a 14 tantos en la tercera posición en la lucha por el 'Pichichi', aunque su estado de forma es muy diferente. El ucraniano encadena seis jornadas consecutivas sin marcar, siendo esta su peor racha esta temporada, mientras que el croata ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos. En lo deportivo, Michel recupera a David López, que apunta a titular en el pivote, aunque no llega a tiempo Yangel Herrera, que por segunda jornada consecutiva será baja. En el caso de Osasuna, Arrasate no podrá contar ni con David García ni con Kike Barja, ambos lesionados en el encuentro ante el Deportivo Alavés. Por su parte, Valencia y Getafe abrirán la tanda sabatina en Mestalla (14.00), en un duelo en el que los 'ches' pueden asaltar la séptima plaza de la Real Sociedad en caso de vencer, mientras que el Getafe podría dar un salto de hasta tres puestos en caso de lograr su segunda victoria a domicilio de la temporada en LaLiga EA Sports. Los de Rubén Baraja llegan al encuentro ante el Getafe con la moral por las nubes tras conseguir puntuar la pasada jornada ante el líder Real Madrid. Un gran partido que se suma al buen hacer del equipo che en las últimas seis jornadas, en las que tan solo ha caído derrotado en dos ocasiones, lo que le ha permitido recortar diferencia con los equipos de la zona noble hasta el punto de estar a cinco puntos del sexto puesto con un partido pendiente. En el caso del Getafe, los de José Bordalás también está siendo un equipo especialmente difícil de batir en las últimas jornadas, cayendo tan solo en dos de sus últimos siete partidos --ante Real Madrid y FC Barcelona-- sumando nueve de los últimos 21 en juego. Sin embargo, Mestalla es uno de los campos que peor se le da al equipo madrileño, que no ha ganado en ninguna de sus seis últimas visitas, cayendo con estrépito la pasada temporada (5-1). En el apartado de bajas, Baraja tendrá la única baja de Mouctar Diakhaby, baja lo que resta de temporada tras la grave lesión sufrida ante el Real Madrid, mientras que Bordalás no podrá contar con su jugador más diferencial, Borja Mayoral, lesionado, así como con Mason Greenwood, sancionado. DOS EQUIPOS EN HORAS BAJAS Por último, el Granada recibirá a la Real Sociedad (18.30) en el Nuevo Los Cármenes en un duelo entre dos equipos en horas bajas. Por un lado, el equipo nazarí, que encadena siete partidos sin conocer la victoria, necesita el triunfo para seguir soñando con una permanencia que cada ves se aleja más, mientras que los donostiarras han sufrido en las últimas semanas las eliminaciones de Copa del Rey y Champions League, encadenando cuatro derrotas consecutivas y ganando solo uno de sus últimos 10 partidos. Los andaluces son penúltimos en la tabla a 10 puntos de la salvación y necesitan reaccionar con un triunfo si no quieren ver como se les escapa definitivamente las opciones de salvación. El efecto 'Cacique' Medina no ha funcionado, sumando tan solo siete de 36 puntos posibles, logrando tan solo un triunfo. Además, en la última jornada, mostraron una de las peores caras de lo que llevamos de temporada, cayendo goleados 5-1 ante el Villarreal en La Cerámica. Por su parte, el equipo de Imanol Alguacil parece haber tocado fondo en los dos últimos meses de competición. Sus resultados y sensaciones son malos, y han visto como han pasado de luchar por la cuarta y quinta plaza a estar inmerso en la lucha por la séptima posición que, en caso de que el Mallorca lograra ganar la Copa del Rey, podría no dar plaza europea de cara a la próxima campaña. Unos últimos encuentros en los que, a la mala puntería de cara a puerta, se le ha sumado la pérdida de solidez defensiva, encajando en sus últimos siete encuentros. En este contexto, el 'Cacique' Medina cuenta con la disposición de toda la plantilla para enfrentarse a la Real Sociedad, recuperando a Gerard Gumbau y Jesús Vallejo, mientras que Alguacil no podrá contar con los lesionados Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea, Carlos Fernández, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz y Álvaro Odriozola, recuperando finalmente para el encuentro a Take Kubo, con molestias tras el encuentro ante el Paris Saint-Germain. --HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 28 DE LALIGA EA SPORTS. Valencia - Getafe. Pulido Santana (C. Las Palmas) 14.00. Cádiz - At. Madrid. González Fuertes (C. Asturiano) 16.15. Granada - Real Sociedad. Martínez Munuera (C. Valenciano) 18.30. Girona - Osasuna. Busquets Ferrer (C. Balear) 21.00.