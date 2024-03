Nicaragua repudia decisión de Fondo Verde de la ONU de cancelarle 64,1 millones de dólares

San José, 8 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua rechazó y repudió este viernes la decisión del Fondo Verde para el Clima, que depende de las Naciones Unidas, de cancelarle un desembolso por 64,1 millones de dólares para el proyecto de bioclima, debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales de ese país.

"El Gobierno de Nicaragua repudia y rechaza la decisión del Secretariado del Fondo Verde del Clima, quien, a través de procesos y procedimientos no transparentes, no éticos, prácticas no éticas, han cancelado el financiamiento al proyecto Bio-Clima", señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

Managua sostuvo que ese proyecto estaba concebido para contribuir a la protección y defensa de las reservas de biosfera de Bosawas e Indio Maíz, a través de la reducción de la deforestación, el aumento de la reforestación y el fortalecimiento de la resiliencia de esas importantes reservas.

El Fondo Verde explicó en la víspera que rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto ‘Bio-Clima: Clima Integrado acción para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan”, debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales.

La decisión fue tomada por la Secretaría del Fondo Verde, que siguió un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, y abordó los casos de incumplimientos que constituyeron violaciones legales de los acuerdos legales.

No obstante, según el Gobierno, ellos "han sido ejemplares en la misión de cuido de la Madre Tierra" y que Nicaragua fue el primer país suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la Humanidad, siendo también consecuentes con el reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades originarias y afrodescendientes.

Aseguró que han alcanzado reconocimientos internacionales por haber demarcado y titulado 25 territorios de los pueblos originarios, con un área equivalente a 38.428 kilómetros cuadrados, que equivale al 31,6 % de Nicaragua.

"Por lo tanto, el Gobierno de Nicaragua denunciamos las medidas agresivas, coercitivas y unilaterales de esta institución, con lo que han violentado los principios y acuerdos suscritos ante la comunidad internacional", indicó.

En la declaración, el Ejecutivo sandinista exigió del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la comunidad internacional, "y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes" de Nicaragua.

El Fondo Verde, establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010 como uno de los principales mecanismos financieros para apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de sus políticas frente al cambio climático, no había desembolsado fondos para ese proyecto en Nicaragua.

El Fondo Verde había aprobado la propuesta de financiamiento presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del proyecto Bio-Clima: acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua, por un monto total de 116,6 millones de dólares.

El 12 de agosto de 2021, el BCIE y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el acuerdo de financiamiento para ese proyecto.

El Fondo Verde aportaría 64,1 millones de dólares, de los cuales 38 millones serían en calidad de préstamo y 26,1 millones como donación.

Por su parte, el BCIE financiaría 44,2 millones a través de su Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social.

Además, el proyecto contaría con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente por 8,3 millones de dólares.

Ese proyecto contribuiría al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 en Nicaragua, mediante la transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación maderera en formas de producción que evitan la deforestación, y que integran la conservación de los servicios ecosistémicos con una producción sostenible, para aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales en la Región Caribe de Nicaragua, según el proyecto.EFE

