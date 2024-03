Mujeres y hombres premiados reivindican en Sol el papel femenino en ciencia y deporte y claman contra la violencia

El papel de la mujer en la ciencia o el deporte, así como la denuncia de la violencia de género o la opresión que sufren muchas mujeres en distintos países del mundo como Venezuela o Afganistán han protagonizado el acto que la Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes, 8 de marzo, en la Real Casa de Correos con motivo del Día Internacional de la Mujer y que ha presidido la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha defendido el perfil de las premiadas, mujeres "espectaculares", así como de los dos hombres también reconocidos, en una intervención en la que ha alertado contra la "división" que se pretende imponer, a su juicio, desde determinados sectores en un día como hoy y ha defendido que "no sobra nadie", aportando cifras sobre el mayor fracaso escolar o índice de suicidios de los hombres. Tras recordar que la madrileña es la comunidad autónoma que "más años ha estado presidida por mujeres", la líder del Ejecutivo ha enfatizado la situación de las mujeres víctimas de violencia y ha reivindicado el trabajo de la mujer en el campo, en la ciencia, en el deporte o en la empresa, el cual ha sido reconocido en las personas premiadas, para las cuales ha tenido palabras de elogio. También se ha referido a la situación de las mujeres, así como de los hombres y niños que viven en países sin libertad, por lo que ha reivindicado la importancia de la "libertad" frente a Gobiernos que "se erigen en poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial". REIVINDICACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES PREMIADOS La biotecnóloga Alba Sánchez --participante en el proyecto 'Mars Society' que prevé reproducir las condiciones de vida en Marte en el desierto de Utah, Estados Unidos-- ha reivindicado la contribución femenina a los avances en la ciencia a lo largo de la historia "a pesar de las dificultades", por lo que ha defendido "la importancia de la diversidad en el ámbito científico" y ha advertido de que "queda camino por recorrer". Por su parte, la alcaldesa de Madarcos y presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Mundo Rural (Amfar) en Madrid, Eva Gallego, ha defendido la labor de las mujeres del campo, "guardianas del territorio". Educadora social y empresaria ganadera, ha realizado una reivindicación del mundo rural en la que ha pedido "escuchar para entender y no para contestar" a los agricultores que protestan en las tractoradas. A su madre, asesinada por culpa de la violencia de género, ha dedicado su reconocimiento, ha dedicado el premio Joshua Alonso, quien en la actualidad desempeña su tiempo a dar charlas y talleres para prevenir la violencia contra la mujer. "Mamá, hoy estoy aquí recibiendo este premio porque tú no estás. Ojalá esto cambie y tu asesinato haya valido para algo porque el mundo sea algo más igualitario", ha declarado un emocionado Alonso al recoger su premio, antes de lo cual ha clamado contra el "machismo" que sigue entre la sociedad y ha reivindicado el feminismo para "cambiarlo y crear un mundo respeto y empatía". "MUY ATENTOS AL RETROCESO EN LAS AULAS" Joshua Alonso ha lamentado que "un 44,1% de los hombres en España" se sientan "discriminados" por las políticas de igualdad y ha recordado los "1.245 feminicidios y más 738 huérfanos por la violencia machista" en el país. "Cuántas mujeres más tiene que ser asesinadas para que lo veamos, cuántos huérfanos más tiene que haber", se ha preguntado el premiado, quien ha pedido estar "muy atentos" al "retroceso" que está produciendo, a su juicio, entre los estudiantes. Precisamente por haber impedido en julio de 2023 la agresión a una mujer estando de prácticas en el Puesto de Rivas Vaciamadrid y fuera de servicio, el guardia civil David Esteban ha sido premiado este 8M entre algunos 'vivas' al Instituto Armado. Este madrileño ha elogiado a sus compañeros fallecidos en acto de servicio y ha pedido que sus nombres "no caigan en el olvido". Esteban ha declarado que "no hace falta ser guardia civil" para actuar cuando, como ocurrió con él, se presencia una agresión machista, un papel que cada uno puede realizar "en la medida de sus posibilidades" con un gesto como "llamar a los servicios de emergencias y dar toda la información posible". Desde Uganda, ha agradecido el premio la influencer María Galán, fundadora de la ONG Babies Uganda, que lucha por la población infantil de la zona, mientras que la opositora venezolana María Corina Machado, ha denunciado la situación que sufren quienes se enfrentan al régimen chavista. La fundadora de Vente Venezuela, cofundadora de la asociación civil Súmate e integrante, junto con Antonio Ledezma y Diego Arria, de la plataforma ciudadana Soy Venezuela, ha agradecido por videoconferencia desde el país latinoamericano --que no puede abandonar-- este reconocimiento y, en conversación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido a la sociedad española que sea su "voz". "No nos vamos a rendir jamás", ha advertido Machado, mientras Díaz Ayuso ha defendido el papel de Madrid como casa de "todos los sojuzgados". También las juezas y fiscalas afganas refugiadas por culpa del régimen talibán que les impide ejercer su labor, han gozado del reconocimiento de la Comunidad de Madrid. De las 270 que ejercían la judicatura en el país asiático, nueve residen actualmente en España. "CADA CURVA REPRESENTA UN DESAFÍO" La burgalesa Cristina Gutiérrez, primera española en ganar el Dakar este 2024, ha defendido el automovilismo como una "metáfora de la vida", en la que "cada curva representa un desafío", y ha animado a todas las mujeres a "seguir acelerando a fondo" hacia un futuro "lleno de oportunidades". Por su labor como jefa del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), la oficial de Bomberos Annika Coll Eriksson ha sido reconocida este viernes en la Puerta del Sol, al igual que María Rosa Bonet, presidenta de Catergest, por ser la impulsora de proyectos sociales que profesionalmente han incentivado el papel de la discapacidad en el ámbito laboral. El acto ha contado con la presencia de representantes de los grupos políticos en la Asamblea, a excepción de Vox. antes de comenzar el mismo, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reivindicado el compromiso de las instituciones madrileñas con las mujeres, así como su "derecho" a cuidar, al tiempo, a su identidad, a la sanidad y educación, a una "educación sexoafectiva", a la "interrupción voluntaria del embarazo" y "a una vida libre de violencias machistas". Bergerot se ha felicitado por que "afortunadamente el feminismo cada vez es más fuerte y más mayoritario" y ha destacado la presencia de Díaz Ayuso en este acto "después de dos años de vergonzosa ausencia" y ha reclamado políticas en la Comunidad "en favor de las mujeres víctimas de violencias machistas, en favor de las trabajadoras de las residencias de mayores, de las educadoras de las escuelas públicas de 0 a 3 y también en favor de todas las familias". Por su parte, la portavoz socialista en la Comisión de Mujer de la Asamblea, Silvia Monterrubio, ha coincidido en que este 8M es "es un día sin duda de celebración", pero "también de reivindicación y de lucha" por todas aquellas cosas "que quedan por conquistar a nivel internacional, nacional, pero también regional". Monterrubio ha lamentado que la Comunidad de Madrid sigue teniendo un presupuesto "infinitamente bajo" para la lucha contra la violencia de género y para las políticas de igualdad.