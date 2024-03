Muere un estudiante de Ayotzinapa y otro resulta herido en un enfrentamiento con la Policía de México

Un estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa ha muerto y otro ha resultado herido durante un enfrentamiento con la Policía del estado de Guerrero, en el sur del país, tras un control de tráfico. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que el joven, estudiante de la conocida escuela de magisterio, ha muerto tras recibir un disparo a manos de los agentes de Policía en la ciudad de Chilpancingo, según informaciones del diario 'El Universal'. "Son dos jóvenes que van en un carro, la Policía de Guerrero sostiene que era un carro robado (...), y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y ellos responden. Lamentablemente pierde la vida un joven, otro herido al parecer no está grave, afortunadamente", ha relatado el mandatario durante una rueda de prensa. No obstante, López Obrado ha dicho "lamentar" lo sucedido y ha prometido que se seguirá investigando. La Policía ha recalcado a su vez que los agentes abrieron fuego en respuesta a los disparos de los normalistas, que viajaban presuntamente en un vehículo vinculado a una denuncia por robo. El incidente se ha producido días después de que un centenar de alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapa derribara una de las puertas del Palacio Nacional durante la rueda de prensa matutina del presidente mexicano para exigir una audiencia informativa en relación con la investigación de los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en 2014 en el estado de Iguala. Decenas de normalistas lograron así irrumpir brevemente en la sede del poder ejecutivo de México durante una protesta antes de ser expulsados por las fuerzas de seguridad, que han hecho uso de gases lacrimógenos. Posteriormente, el Gobierno de México se puso en contacto con los familiares de los estudiantes y les hizo llegar que "en las próximas semanas" podrán reunirse con el presidente López Obrador. Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo Guerrero Unidos por causas no esclarecidas. Durante años, el gobierno de Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival.