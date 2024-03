Miles de mujeres plantan cara al frío y salen a las calles de España con un feminismo que sigue dividido

Miles de mujeres han plantado cara al frío y a la lluvia para volver a salir a las calles de toda España este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en defensa de los derechos de las mujeres y en apoyo a las que viven en Palestina. Precisamente, los cánticos a favor de las mujeres de Gaza han sido denominador común de las marchas pese a la división, un año más, del movimiento feminista. Uno de los ejemplos de esta división ha quedado patente en la marcha de Madrid, donde unas 34.000 mujeres se han manifestado por las calles de la capital, convocadas por la Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, según datos facilitados a Europa Press por la delegación del Gobierno. Esta cifra ha sido superior a 2023, cuando ambas convocatorias aunaron a 27.000 mujeres pero aún están lejos de los datos alcanzados cuando el feminismo marchaba unido en la capital: en 2018 y 2019 se contabilizaron cerca de 300.000 mujeres en marchas unitarias en la capital de España. En 2021 no hubo convocatorias debido a la pandemia y, a partir de 2022, las marchas se dividieron. En esta ocasión, las feministas convocadas por Comisión 8M han recorrido las calles de Madrid con una pancarta en la que han dicho "#SeAcabó" al "patriarcado, genocidios y privilegios". Las participantes han coreado lemas como "no estamos solas, faltan las asesinadas", "con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca" o "estamos hasta el culo de tanto machirulo". A esta manifestación ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha llamado a "reivindicar" en este 8M ante un "problema real, que es la extrema derecha", así como la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha vaticinado que el machismo "se acabó en España, en el deporte, en el cine y en todos los lugares de nuestras vidas". También estaba presente la exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero. "Hermanas, amigas, no hemos hecho más que empezar y vamos a conseguir aún mucho más y vamos a ir aún mucho más lejos", ha afirmado, además de responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este 8 de marzo se ha preguntado sobre el Día del Hombre. "Amiga, date cuenta", le ha respondido la exministra al ser preguntada por estas declaraciones. Mientras, la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ha clamado contra la prostitución y la Ley trans, impulsada por Irene Montero en la anterior legislatura. Ser mujer no es un sentimiento", "mi opresión no es tu identidad", "Ley Trans. Misoginia y capital", han gritado las feministas de base, consideradas 'clásicas' o históricas'. También han dirigido cánticos a Ana Redondo. "Escucha, ministra: Aquí está el movimiento feminista", le han recordado a la ministra, que ha optado por acudir a la convocatoria de la Comisión 8M. UNIDAD EN BARCELONA: 40.000 PERSONAS Otra de las marchas más numerosas se ha registrado en Barcelona, donde la Guardia Urbana ha cifrado en 40.000 la asistencia a la manifestación en el centro de la capital catalana, convocada por la Assemblea 8M con el lema 'Mujeres, lesbianas y trans juntas contra las precariedades, las fronteras y los genocidios'. En Andalucía, la lluvia no ha impedido que miles de personas participen este 8 de marzo en las distintas movilizaciones convocadas por los colectivos feministas en todo el territorio andaluz, marchas que se celebran de forma unitaria en todas las capitales andaluzas, a excepción de Almería, Cádiz y Sevilla. La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha cifrado en 63 las movilizaciones comunicadas en todo el territorio andaluz para este miércoles 8 de marzo, cuatro menos que el pasado año. El frío y la lluvia tampoco han impedido que miles de personas, fundamentalmente mujeres aunque también hombres, hayan salido a las calles de Extremadura para reclamar igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones celebradas en las principales ciudades extremeñas. En el caso de Cáceres, la marcha ha sido convocada por la Plataforma Mujeres de la Igualdad de la ciudad, mientras que en Badajoz y Mérida ha sido convocada por la Plataforma 8M de ambas ciudades. En Zaragoza, al igual que otros años, la manifestación del 8M en la capital aragonesa ha sido unitaria, aunque ha partido de dos puntos diferentes, y ha transcurrido de forma pacífica y en un ambiente festivo, al ritmo de las batucadas. También centenares de personas han salido a las calles de Palma para protagonizar dos manifestaciones paralelas, organizadas de forma separada por el Moviment Feminista de Mallorca (MFM) y la Coordinadora Transfeminista y numerosos municipios de toda Cantabria han organizado actos reivindicativos, sin olvidar la gran manifestación que cada año se celebra en Santander, que este año ha reunido a cerca de 8.000 personas. En Castilla y León, cientos de personas han conformado una 'marea morada' "totalmente inclusiva" que ha recorrido las calles de Valladolid bajo el lema 'Un feminismo que nos abraza a todas'; Salamanca también ha reunido a más de 1.000 personas y Ávila a unas 500, entre otras concentraciones. En cuanto a las ciudades de Castilla-La Mancha, también se han volcado este viernes en pro de la igualdad con diversos actos conmemorativos, mostrando su compromiso para poner en valor a la mujer y buscar una sociedad más justa. A FAVOR DE LOS CUIDADOS Y DE LA PARTICIPACIÓN MASCULINA En Bilbao, miles de mujeres (unas 20.000 según fuentes municipales) se han manifestado por las calles de la ciudad convocadas por el movimiento feminista para reclamar un sistema público de cuidados y que los hombres colaboren en esta labor. Marchas similares se han llevado a cabo media hora antes en Vitoria, bajo el lema 'No al negocio con nuestras vidas', y en San Sebastián. En Logroño, una multitudinaria manifestación ha reclamdo "igualdad, justicia y respeto" para todas las mujeres. En la misma línea en Navarra, miles de personas (8.500 según la Delegación del Gobierno) se han manifestado con el lema 'Hacéos cargo ya' para incidir en la necesidad de que, tanto las instituciones como los hombres, asuman "la parte de los cuidados que le corresponde" y reclamar un cambio "de raíz" de este sistema de cuidados. La división también ha quedado patente en Galicia, donde multitud de mujeres se han manifestado por las calles de Santiago de Compostela convocadas por la Marcha Mundial das Mulleres y la Plataforma Feminista Galega. Pese a partir del mismo lugar y a la misma hora, han marchado divididas, con reivindicaciones comunes como las mejoras en el ámbito laboral. En Vigo, miles de personas han pedido el fin de las violencias machistas y han exigido igualdad real entre hombres y mujeres. En Murcia, miles de mujeres se han manifestado también en dos marchas, una organizada por el Movimiento Feminista y con el lema 'Ante el agua fascista aquí está la Murcia feminista', y la otra por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, que ha partido tras una pancarta en la que se podía leer 'Feminismos sin mordaza. Contra la represión al movimiento feminista'. La misma situación se ha repetido en Valencia, con dos marchas: la de la Assemblea Feminista con el lema 'De la miseria a la rabia, de la rabia a la lucha' y la del Moviment Feminista, bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás', con la que han reivindicado con un "grito unitario" la importancia de que las mujeres "salgan a las calles" para defender que quieren "la mitad de todo".