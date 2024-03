Miguel Ángel Silvestre asegura estar contento por su relación con Rebeca Toribio

Siempre tan discreto con su vida privada, no hay forma de que Miguel Ángel Silvestre nos cuente cómo está viviendo esta etapa tan dulce de su vida que exprime al máximo junto a su pareja, Rebeca Toribio. Le hemos visto en la fiesta que la marca Armani organizaba para homenajear "Acqua de Gio", su fragancia masculina más icónica y allí hemos podido hablar con él. El modelo reaccionaba de lo más pensativo cuando le preguntábamos sobre el porqué le cuesta hablar tanto de su novia cuando se le pregunta por la vida que lleva con ella y, de lo más sincero, nos confesaba que: "No sé, no sé. Pues mira, no lo sé muy bien, igual me lo tengo que preguntar, eso". Eso sí, después de hacer esta reflexión pública, el actor nos aseguraba que "estamos bien" y en términos generales no se puede quejar porque "hay alegría, mis sobrinos están empezando la adolescencia y les veo muy centrados". Además, dice de su madre: "mi madre, mi madre es una mujer que siento, de hecho el otro día me tomé un café con ella y tuvimos una charla bonita y siento que mi madre siempre ha estado ahí para escuchar y desde la escucha a pocas cosas me ha dicho, o sea, creo que me acompaña en el discurso y muchas veces". De lo más entregado a homenajear a su madre ante nuestros micrófonos, el actor nos confesaba que "lo que más admiro de mi madre es que no me dice algo por decir, o sea, muchas veces... prefiere que lo vaya descubriendo yo y creo que mi madre es muy grande por eso, es una mujer especial por eso, entre otras cosas".