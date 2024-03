Machado descarta nombrar a un sucesor como candidato presidencial tras su inhabilitación

La candidata opositora de unidad para las elecciones presidenciales de Venezuela, María Corina Machado, ha rechazado este jueves la posibilidad de nombrar a ningún sucesor después de que el Tribunal Suprmeo venezolano la inhabilitara durante un periodo de quince años. "Aquellos que están hablando de sustituto, les tengo una sorpresa. Aquí si hay un sustituto, el que va a sustituir a (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro, que soy yo. Este es el sustituto", ha manifestado Machado durante un acto en Barinas, en el este del país. Asimismo, la candidata opositora ha recalcado que oposición le encomendó un "mandato" el pasado mes de octubre, cuando fue elegida por una mayoría abrumadora como alternativa al presidente Maduro de cara a unas elecciones que se celebrarán el 28 de julio. "Como Maduro no quiere perder conmigo, quieren que Maduro ponga el que tiene que ir frente a él", ha recalcado Machado durante el citado mítin, compartido por el partido político Vente Venezuela en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Estas palabras de Machado se producen apenas un día después de un cruce de declaraciones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que cuando no pudo presentarse a las elecciones de 2018, en vez de "llorar" nombró a un sustituto. "¿Yo llorando, presidente Lula? ¿Lo dice porque soy mujer? No me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí (...) para unas elecciones presidenciales en las que derrotaré a Maduro", respondió Machado. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó a finales de enero la inhabilitación por quince años de Machado, junto a la de otros destacados opositores como Henrique Capriles, quien tampoco podrá ocupar cargos públicos hasta 2032.