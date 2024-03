Luis Miguel despeja de conciertos su agenda para vivir su segunda Semana Santa con Paloma Cuevas

La discreta relación que mantienen Paloma Cuevas y Luis Miguel desde hace casi dos años atraviesa por su mejor momento. La pareja, enamoradísima y envuelta en rumores de boda que no han dejado de aumentar en los últimos meses, aprovecha cada hueco en sus respectivas agendas para disfrutar de su amor. Y buena prueba de ello es que la diseñadora no dudó en viajar la semana pasada a Perú para reencontrarse con el artista, inmerso en una gira mundial con la que está arrasando y con la que este verano aterrizará por fin en España, con paradas como el estadio Santiago Bernabeu o en el Festival Starlite en Marbella. Mientras no llega el momento, siempre que sus compromisos y el cuidado de sus hijas y sus padres -en los que está completamente volcada- se lo permiten, Paloma cruza el Atlántico para pasar unos días con Luis Miguel. Un gesto de amor que el artista mexicano ha querido devolverle despejando de conciertos una fecha muy importante para la exmujer de Enrique Ponce, la Semana Santa. Muy devota de las procesiones, a Paloma le encanta disfrutar de la Pasión de Cristo en su Córdoba natal, y el 'Rey Sol' no ha dudado ni un minuto en cancelar sus actuaciones en Bolivia para tomarse unas vacaciones entre el 23 de marzo y el 4 de abril. 9 días que coinciden con Pascua y en los que Luis Miguel viajará a España en su avión privado para disfrutar de esta tradición tan especial para la diseñadora. No será la primera Semana Santa que pasen juntos, puesto que en 2023 estuvieron en un exclusivo resort en la localidad malagueña de Estepona, donde 'oficializando' su historia de amor después de meses de rumores, se dejaron ver de lo más cómplices y acaramelados. Un año después, su relación está más consolidada todavía si cabe y, a pesar de que prefieren vivir su felicidad alejados del foco mediático, cada vez es más habitual verles presumiendo de su amor sin importarles las miradas ajenas. Y, quien sabe, quizás sea esta Semana Santa cuando nos regalen su primer y esperadísimo posado en público y respondan a la pregunta que más nos hemos hecho en los últimos tiempos. ¿Está próxima su boda como deja entrever su entorno cercano, que nunca ha visto tan enamorados ni a Luis Miguel ni a Paloma?