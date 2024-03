López Obrador pide al abogado de las familias de los 43 de Ayotzinapa que "no caiga en actos de provocación"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes a la defensa de la familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que "no caiga en actos de provocación", después que adelantarán que tenían previsto acudir a protestar a un acto de campaña de la aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum. "Con todo mi respeto que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al abogado que asesora a los papás y mamás de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad", ha pedido desde su rueda de prensa habitual ante los medios, esta vez desde una base militar en Morelia. López Obrador ha cuestionado el sentido que pudiera tener una manifestación de este tipo y ha insistido en que las autoridades están trabajando para conocer toda la verdad sobre lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala. "Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una", ha dicho, informa 'El Universal'. En la víspera, el presidente mexicano denunció la existencia de una "mano negra" en las violentas protestas que se produjeron el miércoles ante la sede del Palacio Nacional, en el que decenas de personas llegaron a derribar una de sus puertas, en el marco de unas protestas por este luctuoso suceso. "En estas acciones hay 'mano negra', son actos de provocación (...) pero nosotros no vamos a caer e ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados, y están recurriendo a la guerra sucia", dijo. López Obrador subrayó que las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos son "muy justas", pero cree que la derecha se ha inmiscuido con sus "intereses". Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo Guerrero Unidos por causas no esclarecidas. Durante años, el gobierno de Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival.