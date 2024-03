L.M. y F.J. ¡Las pistas sobre los dos (ex)concursantes sorpresa de 'Supervivientes 2024'!

Emoción a raudales en el estreno de 'Supervivientes 2024', que ha arrasado en audiencia y nos ha dejado muy buen sabor de boca con lo que podremos ver en la nueva y esperadísima edición del reality. Y es que la organización para que se ha superado una vez más y este jueves nos enterábamos en directo de que la lista de 17 concursantes -formada por Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr. o Zayra Gutiérrez entre otros- ¡no está completa todavía! Y es que tal y como han anunciado Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, quedan por incorporarse dos famosos al grupo que prometen revolucionar con su presencia los Cayos Cochinos. Jugando al misterio, no será hasta el domingo cuando se revele su identidad, aunque los presentadores nos han dejado un par de pistas que han desatado la locura -y las apuestas- en redes sociales. "Hemos tomado una decisión sin precedentes. Una decisión que va a marcar un antes y un después en la historia de 'Supervivientes 2024'. Quiero que miréis este saco que es muy especial" ha revelado Laura desde Honduras, enseñando un saco en el que se podía leer L.M., antes de mostrar otro idéntico pero con las iniciales F.J., que pertenecen a los dos nuevos concursantes sorpresa que se sumarán a la aventura en las próximas horas. Ha sido Jorge Javier el que ha dado una nueva y definitiva pista de cara a averiguar la identidad de los dos nuevos supervivientes. ¡Son viejos conocidos del reality! "Esas iniciales corresponden a concursantes del pasado, conocidos. Los dioses han querido darles una nueva oportunidad", ha apuntado. Las quinielas no han tardado en comenzar y son dos nombres los que suenan con más fuerza. Y es que según los fanáticos del programa, L.M. podrían pertenecer a Laura Matamoros, que quedó en tercera posición en 2017, trabaja en Mediaset y es una apasionada de la aventura y los retos extremos. Y F.J. corresponderían a Kiko Jiménez, que tras varios meses alejado de la cadena ha vuelto como colaborador de diferentes programas hace escasas semanas. El novio de Sofía Suescun también participó en la edición de 2017 de la mano de su entonces pareja, Gloria Camila, y ahora querría vivir de nuevo la aventura pero en solitario. ¿Serán ellos? Por el momento, nos toca esperar, ya que no será hasta este domingo cuando vivamos un momento histórico con la incorporación de los dos nuevos concursantes sorpresa, de los que Carmen Borrego y compañía no tienen ni idea.