La ONU alerta del aumento de la violencia política contra mujeres, ligado a su mayor presencia en la vida pública

ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para el empoderamiento y la igualdad de género, ha alertado del aumento de la violencia política contra mujeres, un fenómeno "que está creciendo", especialmente la que se lleva a cabo a través de la tecnología, y que va "en paralelo" con su mayor presencia en la vida pública. Así lo ha relatado Marta Val, integrante del Equipo de Participación Política de ONU Mujeres, durante una entrevista con Europa Press en la que ha incidido en que esta situación de violencia hace que las mujeres tengan que pagar un precio "mucho más alto" que los hombres por postularse a una campaña electoral. La escalada de violencia política contra las mujeres impacta también en la retención de cargos en la vida pública, por lo que el hecho de que algunos países alcancen cuotas de paridad en gabinetes ministeriales no es un logro definitivo, sino que es un asunto que debe prolongarse en el tiempo. "Hemos visto en los últimos años retrocesos, países que con una legislación de cuotas han alcanzado la paridad y que cuando nos creíamos que de ahí no nos movíamos, llega una nueva Administración, una reforma constitucional o electoral, esa ley de cuotas desaparece y el nivel de mujeres en la legislatura pasa de un 50 a un 20 por ciento", ha ejemplificado Val. En este contexto, a recalcado que el apoyo a marcos legales que impulsen políticas y programas de paridad ha de ser "constante y global", con lo que ha incidido en que --"desde la neutralidad y la no interferencia en procesos políticos soberanos"-- el sentido del voto de la población "tiene consecuencias". "Cómo utilizan su voto las mujeres y los hombres, no solamente impacta en la exclusividad y la diversidad de las instituciones, las legislaturas, los parlamentos o los gobiernos locales, sino también en su vida directa. Al fin y al cabo se vota por agendas políticas", ha señalado la responsable de ONU Mujeres. Val ha aprovechado para destacar los resultados obtenidos de la política de cuotas, que marca un determinado porcentaje de presencia de mujeres en listas electorales con el fin de alcanzar paridad en puestos políticos. "Las cuotas de género nos han venido demostrando a lo largo de los años que son una de las vías más efectivas para incrementar el número de mujeres en la vida pública", ha señalado. MÉXICO PUEDE "ROMPER EL TECHO" EN UN AÑO 'MEGAELECTORAL' Este 2024 ha sido catalogado como un año 'megaelectoral' debido a los numerosos procesos de votación que ya se han celebrado y que se celebrarán a lo largo de los próximos meses. Entre estas citas destacan los comicios presidenciales en Rusia, Estados Unidos o Venezuela, entre otros, así como las elecciones al Parlamento Europeo. Más de 60 países celebrarán algún tipo de comicio a lo largo del año, lo que representa en torno a un 44 por ciento de la población mundial. Según datos de ONU Mujeres, cerca de 1.300 millones de mujeres en edad de votar tendrán la oportunidad de depositar su papeleta en la urna. Del total de países en que se llevarán a cabo votaciones, en apenas una quinta parte las elecciones serán directas a la Jefatura de Estado. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, a enero de 2024 tan solo tres de esas naciones cuentan con mujeres como presidentas electas --Georgia, Moldavia y Eslovaquia-- y dos tercios de estos países nunca han tenido a una mujer en este cargo. De hecho, Val ha incidido en que la ONU estima que no se alcanzará la paridad de género en parlamentos hasta el año 2063, mientras que habrá que esperar 130 años para ver equidad también a nivel de jefaturas de Estado o de Gobierno. "Hay mucho camino por recorrer hacia la paridad en la vida política", ha dicho. Uno de los países que puede "romper ese techo" es México, donde las dos principales aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia son mujeres: la oficialista Claudia Sheinbaum y la candidata opositora Xóchitl Gálvez. "La postulación de mujeres en cualquier país a la posición de más alto rango de liderazgo de Gobierno o del Estado es siempre notable, dadas las cifras que venimos arrastrando durante décadas. México va a ser, por supuesto, significativo este año, porque además técnicamente será el primer país de Norteamérica donde una mujer va a ejercer la Presidencia", ha señalado Val, aunque incide en que no se puede anticipar el resultado de los comicios. Así las cosas, ha destacado que el resultado de estas elecciones "sí abre puertas", aunque ha aprovechado la ocasión para recordar otras mujeres que en Latinoamérica ejercieron el cargo de presidentas, como la chilena Michelle Bachelet o la brasileña Dilma Rousseff. "Recoge un poco ese testigo, pero sí que es cierto que durante los últimos años hemos pasado de tener varias mujeres jefas de Estado en la región a apenas tener", ha remachado, apuntando que México "abre otra vez un poco ese halo de esperanza". EUROPA Y LATINOAMÉRICA, A LA CABEZA DE LA PARIDAD Val ha hecho un análisis de las mujeres en la vida política a nivel internacional, y ha destacado que algunos países como México o Ruanda superan la cifra del 50 por ciento de mujeres en cargos de poder. Otros Estados como Austria, Bélgica o Mozambique rondan la paridad con más de un 40 por ciento de mujeres en los parlamentos. Otros tantos países que celebran elecciones este año se sitúan en el 30 por ciento de representación femenina, una cifra que es considerada como "masa crítica aceptable" pero que "está aún lejos de la paridad". En este escalón se encuentran Croacia o Portugal, entre otros. Sin embargo, más de una docena de países que este año abrirán sus colegios electorales no alcanzan siquiera ese 30 por ciento de mujeres en el Legislativo, como Estados Unidos, Uruguay o El Salvador. En otros Estados como Maldivas, Tuvalu o Kiribati las mujeres ni siquiera suman el 8 por ciento de los cargos políticos. "Muchos (de estos países) son del Pacífico, donde el nivel de representación de mujeres en política es de los más bajos del mundo", ha apuntado una Val que incluye también la región de Oriente Próximo y el continente asiático como territorios donde "todavía queda bastante por recorrer". Por el contrario, la representante de Naciones Unidas sitúa a Europa a la cabeza de las regiones donde se registra mayor paridad de género, seguido de América Latina, donde en los últimos años "se ha venido avanzando" en este sentido, aunque de forma dispar. "Hay países con paridad, como México; pero otros donde todavía queda mucho por recorrer, como Uruguay o Guatemala, donde no existe realmente una cuota de género", ha añadido la empleada de ONU Mujeres, que pese a todo resalta los notables avances en la agenda de paridad en la región latinoamericana. IGUALDAD O FAMILIA, MINISTERIOS PARA MUJERES Por otro lado, Val ha incidido en que el 84 por ciento de las mujeres ministras en el mundo lideran las carteras de Igualdad o de políticas relacionadas con la familia, la niñez o asuntos sociales, así como temas culturales. Aunque ha destacado la importancia de estos ministerios, señala que las llamadas "carteras duras" son lideradas por hombres. En los ministerios de Defensa, Energía o Economía la cifra de mujeres al frente "desciende significativamente" en una pirámide que es "totalmente invertida". Tan solo el 20 por ciento de las mujeres se encargan de Justicia; el 14 por ciento de Industria; solo el 12 por ciento de Defensa; y en torno a un ocho por ciento de Transporte. "Las mujeres ocupan un 22,8 por ciento de las carteras ministeriales. Mucho que recorrer todavía para alcanzar esa paridad deseada", ha zanjado la empleada de ONU Mujeres.