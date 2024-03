La ONU alerta de que Gaza podría "hundirse aún más en el abismo" si Israel lanza una ofensiva contra Rafá

Naciones Unidas ha alertado este viernes de que la "catastrófica situación" en la Franja de Gaza podría "hundirse aún más en el abismo" en caso de que el Ejército de Israel lance una ofensiva militar contra la ciudad de Rafá, en la frontera con Egipto, y ha recalcado que "no debe permitirse que esto pase". "Tememos que esta situación ya catastrófica pueda hundirse aún más en el abismo mientras muchos palestinos marcan el mes sagrado de Ramadán (...) si Israel lanza la ofensiva militar con la que ha amenazado a Rafá, donde hay 1,5 millones de desplazados en una condiciones deplorables e infrahumanas", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence. "Cualquier asalto terrestre contra Rafá causaría una pérdida masiva de vidas e incrementaría el riesgo de más atrocidades. No debe permitirse que esto pase", ha manifestado, antes de expresar su temor sobre que "unas mayores restricciones de Israel al acceso de los palestinos a Jerusalén Este y la mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán pueden incrementar aún más las tensiones". Así, ha recalcado que "el brutal conflicto ha destruido las vidas y hogares de incontables palestinos, así como israelíes" y ha insistido en que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado "un fin inmediato del conflicto" y "que se detengan los asesinatos y la destrucción". Laurence ha reclamado además la liberación "incondicional" de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recordado que "han soportado ya más de 150 días de sufrimiento y tormento", según un comunicado publicado por el organismo. Por otra parte, ha insistido en que "Israel, como potencia ocupante, debe cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario de proporcionar a la cada vez más desesperada población civil de Gaza los alimentos y suministros médicos necesarios o, si no puede hacerlo, garantizar que la población tiene acceso a asistencia humanitaria fundamental para salvar vidas y proporcional a sus necesidades". "Deben abrirse completamente los cruces y corredores fronterizos y se deben tomar medidas para garantizar el movimiento libre y seguro de los convoyes de ayuda a los civiles dondequiera que se encuentren dentro de la Franja de Gaza si se quiere evitar una mayor hambruna y sufrimiento innecesario", ha explicado. En este sentido, ha lamentado que "desde el 7 de octubre, las partes en este conflicto han prestado poca atención al Derecho Internacional, que protege los derechos humanos y rige la conducta de las hostilidades", lo que ha descrito como "una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad". "Las leyes de la guerra son claras y deben respetarse en todo momento y en todas las circunstancias. Quienes los violen deben rendir cuentas", ha subrayado, antes de hacer hincapié en que todos los Estados "tienen la obligación de respetar y hacer respetar" las normas establecidas en las Convenciones de Ginebra. "Esta obligación incluye no sólo tomar todas las medidas disponibles para garantizar el pleno cumplimiento por parte de las partes involucradas en las hostilidades, sino que también significa que los Estados no deben, mediante sus propias políticas o acciones, facilitar la comisión de violaciones del Derecho Humanitario", ha remachado Laurence.