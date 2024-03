La AP denuncia que Israel "aprovecha" la situación en Gaza para "acelerar" los asentamientos en Cisjordania

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha denunciado este jueves que Israel "aprovecha" la situación en la Franja de Gaza, donde Israel ha matado a más de 30.600 palestinos en cinco meses de continuos bombardeos, para "acelerar" los asentamientos en Cisjordania. "La derecha israelí gobernante está aprovechando la preocupación internacional por la guerra de exterminio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza para acelerar el ritmo de confiscación de tierras, profundización de asentamientos y la anexión gradual y no declarada de la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este", reza un comunicado. En este sentido, el ministerio ha señalado que las autoridades israelíes utilizan esto "para llevar a cabo las formas más feas de limpieza étnica contra los ciudadanos palestinos", en el marco de una política israelí "destinada a detonar la situación en la Cisjordania ocupada y sumirla en un torbellino de exilio y caos para crear climas adecuados para el desplazamiento de sus ciudadanos". Es por ello, que ha pedido a la comunidad internacional "demandas y advertencias" sobre los "peligros" de los asentamientos, de forma que ha señalado que estas acciones deben traducirse en sanciones "disuasorias contra el Estado ocupante, obligándolo a detener la confiscación de tierras" en el caso de que "estos países quieran preservar la oportunidad de implementar el principio de solución de dos Estados". La diplomacia palestina ha condenado "en los términos más enérgicos" tanto la confiscación por parte de las autoridades israelíes de varios territorios al norte de Ramala "para servir a fines de asentamiento y erigir un muro de separación", como la "escalada de los ataques de las milicias colonialistas y sus elementos terroristas contra ciudadanos palestinos, sus tierras, propiedades y ganado". "A través de (estos hechos) se ven expuestos a las más desagradables formas de opresión, abusos, disparos, privación de pastos, apropiación de tierras, destrucción de cultivos agrícolas, ataques a activistas extranjeros, a los que se les impide la entrada en la zona para documentar los ataques, (...) bajo la protección y supervisión del Ejército", ha aseverado. El Consejo Nacional de Planificación y Construcción dio 'luz verde' el miércoles a 3.476 unidades de vivienda --2.452 en Maale Adumim, 694 en Efrat y 330 en Kedar--. El organismo no se había reunido desde junio de 2023 a causa del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que desencadenaron una ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no, a pesar de las continuadas críticas internacionales. La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones que la expansión de estos asentamientos y el traslado de población a los mismos dificulta la solución de dos Estados y ha reclamado medidas internacionales para poner fin a esta práctica por parte de Israel.