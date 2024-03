José Manuel Parada desvela que no conoce a la amiga de Isabel Pantoja Mariló de la Rubia

Al margen del lanzamiento de su nuevo y esperadísimo disco por sus 50 años en el mundo de la música, Isabel Pantoja está en el ojo del huracán mediático por sus imágenes de lo más sonriente y cómplice con su amiga Mariló de la Rubia paseando del brazo por Córdoba. Aunque en un primer momento se especuló con que se trataría de una nueva amistad en su vida, el entorno de ambas aclaraba que se conocen y forman parte del mismo grupo de amigas desde hace más de 20 años; y aunque estuvieron distanciadas durante una época, los problemas oculares que sufrió la tonadillera a principios de 2023 volvieron a unirlas, ya que la cordobesa es gerente de una clínica oftalmológica en la que la viuda de Paquirri se ha tratado de sus problemas de salud. Isa Pantoja ha confirmado esta amistad y ha revelado que conoce a Mariló de hace muchos años y se acuerda de ella en su casa siendo tan solo una niña. Sin embargo, José Manuel Parada, que durante años fue íntimo de la folclórica y una de las personas de su núcleo duro, reconoce que no tiene ni idea de quién es esta mujer que pertenece al grupo de amigas de la Pantoja desde hace más de dos décadas. "No tengo el gusto de conocerla, pero no entiendo que sea noticia en el año 2024 que dos amigas paseen por una calle y se cojan del brazo, no sé dónde está la noticia, la verdad" ha afirmado, asegurando que la portada de la revista 'Lecturas' le ha parecido "muy maliciosa". "A estas alturas ya no se puede jugar con esas malicias, faltaría más que uno no pudiera tener amigos y amigas. Después en su vida privada que sea lo que Dios quiera" ha añadido tajante, dejando claro que aunque no tiene ningún tipo de contacto con Isabel "hace tiempo" no entiende las especulaciones que han surgido en torno a su amistad con Mariló.