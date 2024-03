Interior endurece los criterios para inactiviar casos de violencia de género por parte de la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la Secretaría de Estado y Seguridad ha dictado la instrucción para endurecer los criterios que provocan la inactivación en casos de violencia de género en el sistema VioGén, que se traduce en "un mayor tiempo de protección y seguimiento policial a las víctimas" durante un periodo de entre seis y doce meses e impide la inactivación completa en supuestos de "alta complejidad". "Con estos cambios (que ya habían sido anunciados) conseguimos prolongar el tiempo de esa protección, ese seguimiento policial y evitar que la mujer pueda sufrir una situación de indefensión prematura en aquellos supuestos en los que pueda darse una situación de riesgo latente", ha asegurado Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario celebrado con motivo de la celebración este viernes 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta nueva modalidad, creada por la mencionada instrucción se aplicará en aquellos supuestos considerados de "alta complejidad" y en los que determinadas circunstancias revelen la existencia de un riesgo cualificado para la mujer víctima, lo que suspende la aplicación de las reglas ordinarias de inactivación. En concreto, en aquellos casos que los expertos policiales en algún momento hayan evaluado como de especial relevancia o en los que aparezcan menores en riesgo. También aquellos que en los últimos seis meses hayan tenido valoración de riesgo medio, alto o extremo o en los que se hayan registrado dos o más denuncias en los seis meses siguientes a su apertura. Así, el ministro del Interior ha señalado que esta instrucción permite que cuando los expertos policiales "no aprecien riesgo" para la mujer o este "sea bajo", considerarán inactivos los casos, pero sólo siempre y cuando no existan medidas judiciales de protección en vigor. ENTREVISTAR A LA VÍCTIMA Pero además, para constatar la ausencia de riesgo, Marlaska ha aclarado que los expertos policiales deberán entrevistarse "al menos una vez" de forma presencial con las víctimas y revaluar la situación, dejando constancia en el sistema VioGén. Sin embargo, en los casos de riesgo medio, alto o extremo, solo se podrá inactivar cuando haya sido imposible localizar a la víctima durante al menos seis meses o se produzcan circunstancias como la muerte, salida al extranjero, internamiento en centro custodia del agresor o cualquier otra circunstancia que haga innecesaria la protección de la mujer o imposibilite la agresión. También podrán inactivarse casos de riesgo no apreciado, bajo o medio cuando no existan medidas judiciales de protección en vigor, si así lo solicita la víctima de manera "voluntaria, manifiesta y reiterada", y la instrucción recuerda a los agentes la obligación de utilizar el denominado 'Protocolo Cero', con el que se minimiza el riesgo de las víctimas en situación de posible desprotección y que manifiestan su deseo de no denunciar, mientras que ordena el envío de "comunicación detallada y razonada" a la autoridad judicial y al representante del Ministerio Fiscal que actúan en ese caso. La instrucción habilita, además, a los expertos policiales a aplicar la inactivación supervisada en aquellos casos que cumplen los criterios generales pero que, a juicio del agente, es conveniente "mantener bajo control policial". ANTECEDENTES PENALES Preguntado por la medida de avisar a las víctimas de antecedentes penales de agresores persistentes, unas 7.700 hasta el mes de noviembre, Marlaska ha asegurado que "no se han encontrado con ningún problema" en materia de protección de datos. "No hemos tenido con posterioridad ninguna reclamación en el sentido de poder vislumbrarse alguna por mínima que fuera vulneración de la protección de datos", ha concluido Marlaska.