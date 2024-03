Hamás tilda de "farsa" la investigación de Israel sobre el ataque contra una entrega de ayuda en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha tildado este viernes de "farsa" la investigación llevada a cabo por el Ejército de Israel la muerte de más de 115 palestinos en un ataque israelí durante una entrega de ayuda humanitaria, que apunta a que los militares abrieron fuego contra "sospechosos" y "no contra el convoy". "Rechazamos los resultados de la engañosa investigación presentada por el criminal Ejército de ocupación sionista, que supone una farsa", ha manifestado el grupo, que ha señalado que Israel intenta "exonerar a sus soldados terroristas de este crimen horrible". Así, ha resaltado que los soldados "cometieron este crimen sin justificación, al margen de su sed de matar a más palestinos", antes de resaltar que esta "falsa y engañosa investigación" ignora "los hechos", según ha informado el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. El grupo islamista ha indicado que las pruebas apuntan a que "los palestinos fueron sometidos a disparos directos en la parte superior del cuerpo con la intención de causar una muerte inmediata, lo que fue evidente a través de la inspección de los cuerpos de los mártires". "Hay otras pruebas que confirman que fueron sometidos de forma deliberada a disparos de militares y carros de combate", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que "esta horrible masacre quedará como prueba de la criminalidad y el nazismo de la entidad --en referencia a Israel--, que carece de valores humanos y morales". "Esta masacre, junto a otras masacres y violaciones, serán una maldición que les perseguirá hasta que el pueblo palestino logre sus derechos y sus líderes y militares sean juzgados por los crímenes y violaciones cometidos contra los palestinos", ha remachado Hamás. Horas antes, el Ejército israelí ha señalado en un breve comunicado en su página web que la investigación en torno al suceso indica que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no dispararon contra el convoy humanitario, sino contra varios sospechosos que se acercaron a las fuerzas en la zona y que suponían una amenaza". Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, dijeron que el suceso se saldó con 118 muertos y más de 700 heridos y denunciaron "una masacre", una línea también expresada por la Autoridad palestina, que dijo que el incidente era "parte integral de la guerra genocida por parte del Gobierno de ocupación". Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el suceso, que ha pasado a conocerse como 'la masacre de la harina', y recalcó que los civiles necesitan "ayuda urgente", en medio de la gravísima crisis humanitaria en el enclave palestino a raíz de la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consideró una resolución de condena contra Israel --presentada por Argelia-- que responsabilizaba a los militares de lo sucedido por "abrir fuego", si bien fue bloqueada por Estados Unidos argumentando que los hechos sobre el terreno no estaban claros, hecho criticado por las autoridades palestinas.