El principal puerto de Haití suspende sus actividades por la escalada de violencia

El principal puerto de Haití ha suspendido sus actividades, debido a un aumento de la violencia durante los últimos días que incluso ha puesto en duda la vuelta al país del primer ministro, Ariel Henry, que viajó a Kenia para ratificar un acuerdo de seguridad. La compañía Caribbean Port Services (CPS), fusión de agentes marítimos y operadores de terminales que operan en el complejo del Puerto Internacional de Puerto Príncipe desde 1978, ha anunciado que, "al no poder realizar sus operaciones", se ha visto "obligado a suspender todos los servicios ofrecidos a sus clientes". "La dirección de CPS informa al público en general y a sus clientes en particular que, durante las recientes alteraciones del orden público, ha sido víctima, desde el 1 de marzo y nuevamente ayer por la noche, de actos maliciosos de sabotaje y vandalismo", reza un comunicado. La empresa, no obstante, ha señalado que continúa trabajando conjuntamente con las fuerzas de seguridad para poder retomar sus actividades lo más pronto posible, si bien el Gobierno haitiano ha prorrogado el estado de emergencia durante un mes en el Departamento Oeste, que incluye la capital, Puerto Príncipe. En las últimas semanas Puerto Príncipe ha vuelto a ser escenario de un aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escaparse de la principal cárcel de la capital. El principal líder criminal, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', ha lanzado esta semana un órdago al primer ministro Henry, a quien le ha amenazado con sumir al país en una "guerra civil" si no presenta su dimisión. En este contexto, el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken ha instado a Henry a "acelerar la transición a un Gobierno más amplio e inclusivo". Sus conversaciones ha sido "intensas" y "muy profundas", según ha explicado el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, durante una conferencia en Washington. Además, según fuentes consultadas por la agencia de noticias haitiana Alterpress, un equipo de seguridad antiterrorista de élite de la Armada estadounidense ha sido desplegado esta semana en el país caribeño.