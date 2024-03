El Parlamento de Perú inhabilita a dos de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia

El Parlamento de Perú ha aprobado este viernes la inhabilitación por un periodo de diez años a Inés Tello y Aldo Vásquez, dos de los magistrados que conforman la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano constitucional encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. En el caso de Tello, el Parlamento ha votado a favor de inhabilitarla por haber infringido un artículo constitucional que apunta que los magistrados mayores de 75 años no pueden formar parte de la JNJ. Tello superó esta edad en 2020 pero no fue destituida del cargo, recoge RPP. Este tipo de decisiones corresponden al presidente del JNJ, que precisamente en aquella época era el mencionado Vásquez, a quien se le ha inhabilitado por facilitar que Tello siguiera formando parte del órgano judicial. Ambas inhabilitaciones han sido aprobadas con el apoyo de 67 congresistas, los votos mínimos necesarios para que la cuestión saliera adelante. Uno de los diputados que ha votado a favor ha sido José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú que, de acuerdo con el reglamento del Parlamento, no podría haber participado en la sesión al ser integrante de la Comisión Permanente del Congreso. Tello y Vásquez lideran procesos disciplinarios en contra de la antigua fiscal Patricia Benavides, investigada por integrar una presunta organización criminal encargada de interferir en el nombramiento de altos cargos en Perú o incluso facilitar la inhabilitación de la anterior fiscal, Zoraida Ávalos.