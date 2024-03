El OIEA pide "máxima moderación militar" en su reunión de esta semana con Putin en Rusia

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha solicitado "máxima moderación militar" en la reunión que ha mantenido esta semana con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Sochi. Grossi y Putin se han reunido este miércoles en territorio ruso para abordar la situación sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia, según ha detallado en un último comunicado publicado este viernes. "Como he dicho repetidamente, debo hablar con ambas partes para ayudar a reducir el peligro de un accidente nuclear potencialmente grave que no reconocería fronteras. Nadie saldrá beneficiado de un desastre nuclear y debemos hacer todo lo posible para evitarlo", ha remarcado Grossi ante Putin en dicho encuentro. En ese sentido, Grossi ha pedido "máxima moderación militar" ya que la seguridad de la central, la más grande de Europa, "sigue siendo precaria", y en medio de un conflicto en curso en el que Zaporiyia es uno de sus principales escenarios. El OIEA ha alertado a su vez de que las instalaciones siguen sin energía externa de respaldo después de que la última línea fuera desconectada hace más de dos semanas y no se espera que sea reconectada al menos una semana más. "La central de Zaporiyia sigue dependiendo de su única línea eléctrica de 750 kilovatios, de las cuatro disponibles antes del conflicto", ha contado el OIEA. Esta misma semana en la que Grossi y Putin se reunieron, por segunda vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los observadores del OIEA han informado de explosiones y "otros indicios de actividad militar no muy lejos" de la central.