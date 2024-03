El candidato Álvarez Máynez propone ampliar ingresos fiscales de forma gradual en México

Ciudad de México, 7 mar (EFE).- El candidato opositor del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, consideró este jueves necesario ampliar gradualmente los ingresos fiscales de México y planteó impulsar un modelo de desarrollo económico a través de la inversión público-privada.

El excoordinador de los diputados de MC señaló al participar en la 32 reunión plenaria de consejos consultivos de Citibanamex que México tiene espacios para incrementar sus ingresos fiscales.

“Además, es una necesidad urgente de ir incrementando gradualmente su recaudación (…) Necesitamos recaudar mejor el impuesto predial, actualizar las bases, más impuestos generales”, dijo.

Sin embargo, afirmó no creer en los cambios drásticos, y por el contrario, dijo ser un reformista que también prevé espacios para incrementar los impuestos a la contaminación y en pro del medio ambiente.

Álvarez Máynez criticó que el Gobierno mexicano participe con un mayor número de empresas estatales de diversos sectores económicos y dijo que prefiere un país donde haya mucha más competencia.

“No pienso que los Gobiernos tengan que ser aerolíneas, no pienso que los Gobiernos tengan que manejar trenes, pienso que los incentivos para que un Gobierno sea funcional y eficiente, invadiendo áreas del sector privado, son prácticamente nulos”, expresó.

En ese sentido, el opositor del MC sostuvo que, contrario al modelo de finanzas corporativas del actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él impulsa un modelo de inversión público-privada.

“Pienso que los modelos de inversión público-privados han dejado muchas buenas experiencias en el mundo y que los podemos alentar aquí, en inversión, en ciencia y en tecnología, en innovación, se puede dar perfectamente esa colaboración”, afirmó.

Por su parte, el aspirante presidencial manifestó que no se requiere bajar la edad de jubilación ni aumentar las pensiones en México, presionando las finanzas públicas.

Manifestó que se requiere de impulsar la “justicia generacional”, bajo el concepto de “que una generación no construya su propio bienestar, comprometiendo el bienestar de las siguientes generaciones”.

En este punto, abundó necesario invertir en un mejor modelo educativo, con un enfoque de atención desde la primera infancia, a fin también de generar mejores oportunidades laborales en el país.

Detalló que una de cada tres escuelas en México no tienen electricidad, una de cada dos no tiene una sola computadora y tres de cada cuatro no cuentan con acceso a internet.

“Estamos hablando de cómo, en la coyuntura, en el contexto de la relocalización (de las empresas a México) tenemos una educación que es análoga y que es ni siquiera del siglo XIX”, lamentó.

Álvarez Máynez ,quien se ubica como tercero en las encuestas previas a las presidenciales del próximo 2 de junio, se enfrenta a la también candidata opositora Xóchitl Gálvez, de la colación ‘Fuerza y Corazón por México’ y Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista ‘Sigamos Haciendo Historia’ y quien lidera los sondeos.