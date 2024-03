EEUU creó 275.000 empleos en febrero, pero la tasa de paro subió al 3,9%

La economía estadounidense generó 275.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de febrero, una cifra superior a los 229.000 empleos del dato revisado de enero, a pesar de lo cual la tasa de paro aumentó al 3,9% desde el 3,7% del mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo. El dato de creación de empleo en febrero ha superado así ampliamente las expectativas del consenso del mercado, que apostaba por unos 198.000 nuevos puestos de trabajo, además de superar la media de los últimos doce meses de 230.000 nuevos empleos. Asimismo, tras el dato de febrero, el mercado laboral estadounidense encadena ya 38 meses consecutivos creando empleo. No obstante, el Departamento de Trabajo ha revisado sustancialmente a la baja los datos de creación de empleo de los dos meses anteriores, con un recorte agregado de 167.000 empleos, después de revisar a 229.000 desde los 353.000 nuevos empleos anunciados inicialmente el dato de enero y hasta 290.000 desde los 333.000 indicados previamente en el caso de diciembre de 2023. En el segundo mes de 2024, se produjeron aumentos de empleo en los sectores de atención sanitaria (+67.000), en el Gobierno (+52.000), en los servicios de alimentos y lugares para beber (+42.000), así como en la asistencia social (+24.000) y el transporte y almacenamiento (20.000). De su lado, la tasa de desempleo de EE.UU. aumentó dos décimas en febrero, hasta el 3,9%, con un incremento en el número de desempleados de 334.000 personas, hasta un total de 6,5 millones. En febrero de 2023, la tasa de paro fue del 3,6%, con 6 millones de desempleados. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se mantuvo en el 62,5% por tercer mes consecutivo. El número de desempleados de larga duración (aquellos desempleados durante 27 semanas o más), se mantuvo estable en alrededor de 1,2 millones, representando el 18,7% de todos los desempleados en febrero. Los empleados a tiempo parcial por motivos económicos se situaron en febrero en 4,4 millones, en línea con el mes anterior, mientras que el número de personas no pertenecientes a la fuerza laboral que actualmente desean un empleo, de 5,7 millones, apenas cambió.