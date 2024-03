Eduard Fernández y Ana Gracia, con el Movimiento Feminista de Madrid: "Es una descarga dejar de ser machista"

Los actores Eduard Fernández y Ana Gracia han asistido a la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid de este 8 de marzo, donde Fernández ha asegurado que para él es "una descarga" dejar de ser machista, en declaraciones para Europa Press. "Hay que irnos dando cuenta poco a poco del machismo que está muy impregnado en todo, e irnos desprendiendo de él. Para un hombre es una descarga muy grande y una maravilla dejar de ser machista, es un favor que nos haríamos a nosotros mismos. Estaríamos mucho más relajados por la vida. No es fácil, pero es recomendable", ha reconocido Fernández. Por su parte, Gracia ha lamentado la división del movimiento feminista en las dos manifestaciones que han tenido lugar en Madrid, y ha asegurado que "todo lo que nos separa, no nos ayuda". "Yo estoy un poco triste con esta separación, la verdad, porque entiendo las dos partes. Entiendo muy bien esta manifestación y entiendo muy bien la otra. No ha sido una elección demasiado consciente. Todo lo que nos separa, no nos ayuda. Y entiendo las demandas de unas y las demandas de otras. Con el tema del abolicionismo, yo estoy de acuerdo. Y también lo estoy con que hay que abrazar más a toda la diversidad", ha añadido la actriz. Así, Eduard Fernández, que ha suscrito las palabras de su compañera, ha resaltado que, aunque no esté de acuerdo con "algunas consignas" de esta manifestación, lo principal es "luchar por el derecho de las mujeres", y que frente a quienes "aprietan por otro lado" diciendo que "ya basta de esto", asegura que queda "mucho por hacer". "Puedo o no estar de acuerdo en algunas consignas de esta manifestación, como de la otra, como de cualquier manifestación. Incluso con mi pareja, con mi hija, incluso a veces conmigo mismo, estoy en contradicción. Pero lo principal es lo principal, que es luchar por el derecho de las mujeres y por la igualdad. Hay mucho por hacer, que ya están apretando por otro lado, dicindo que ya basta de esto", ha concluido el actor.