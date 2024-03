Detenido un analista de Inteligencia del Ejército de EEUU acusado de vender información militar a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado este jueves de que las autoridades han detenido a un analista de Inteligencia del Ejército estadounidense tras haber sido acusado de vender información confidencial militar a un contacto de China por valor de 42.000 dólares (38.350 euros). El militar, que ha sido arrestado en la base militar de Fort Campbell, entre las fronteras de los estados de Kentucky y Tennessee, ha sido identificado como Korbein Schultz y ha sido acusado de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional, exportación de datos técnicos relacionados con artículos de defensa sin licencia, conspiración para exportar artículos de defensa sin licencia y soborno de un funcionario público. Schultz conspiró con un individuo desde junio de 2022 para revelar documentos e información relacionados con la defensa nacional que el acusado "tenía razones para creer que podrían usarse para dañar a Estados Unidos o en beneficio de una nación extranjera". El "conspirador" encargó a Schultz la tarea de recopilar información relacionada con una variedad de sistemas de armas militares, incluida aquella relacionada con los posibles planes de Washington en caso de que Taiwán sufriera un ataque militar". La información compartida incluía documentos sobre las técnicas de la Fuerza Aérea, el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, equipos hipersónicos, estudios sobre el desarrollo futuro de las fuerzas militares y sobre países "importantes" como China. A cambio, el "conspirador", que afirmó que residía en Hong Kong y trabajaba para una firma de consultoría geopolítica con sede en el extranjero, realizó al menos 14 pagos por un total aproximado de 42.000 dólares. "Como parte de la conspiración, el acusado proporcionó información confidencial del Gobierno a su cómplice a cambio de miles de dólares, anteponiendo el beneficio personal a la seguridad del pueblo estadounidense", ha declarado el fiscal general adjunto Matthew Olsen, que ha agregado que este arresto "demuestra que tal traición no vale la pena" porque el Departamento de Justicia "está comprometido a responsabilizar a los que rompen el juramento de proteger los secretos nacionales. El fiscal federal para el Distrito Medio de Tennessee, Henry Leventis, ha remarcado que "proteger la información de defensa nacional es absolutamente fundamental para la seguridad" del país. "La venta no autorizada de dicha información viola nuestras leyes de seguridad nacional, compromete nuestra seguridad y no puede ser tolerada", ha manifestado. Por su parte, la subdirectora ejecutiva Larissa Knapp, de la división de seguridad nacional del FBI, ha señalado que "la conducta alegada en la acusación de hoy representa una grave traición al juramento de defender el país", ya que "en lugar de salvaguardar la información de defensa nacional, el acusado conspiró con un ciudadano extranjero para venderla, poniendo potencialmente en peligro la seguridad nacional".