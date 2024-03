Descubren un anfibio que nutre con 'leche' a sus crías

Una especie de anfibio parecido a un gusano que pone huevos alimenta a sus crías con una sustancia similar a la leche rica en lípidos. Tal y como se publica en Science, estos hallazgos describen un comportamiento no observado previamente y ofrecen nuevos conocimientos sobre el cuidado y la comunicación de los padres de la especie. Entre los vertebrados, la yema embrionaria suele ser la única inversión nutricional que las madres ofrecen para alimentar a sus crías. Sin embargo, algunas especies han desarrollado conductas de cuidado parental que implican la producción y el suministro de alimentos especializados, como la producción de leche rica en lípidos en los mamíferos. Alimentar a sus crías con leche rica en nutrientes se consideró durante mucho tiempo como un rasgo exclusivo de los mamíferos. Sin embargo, se ha documentado que varias especies no mamíferas, incluidas las arañas, producen nutrientes para alimentar a la descendencia de una manera funcionalmente similar a la leche de los mamíferos. A este respecto, Pedro Mailho-Fontana y su equipo informan sobre un comportamiento de aprovisionamiento de 'leche' no observado previamente en una especie de anfibio cecilia que pone huevos. Mientras estudiaba los comportamientos únicos de alimentación de la piel de Siphonops annulatus , una cecilia nativa de Brasil, Mailho-Fontana observó que la descendencia también consumía un material secretado por la cloaca de la madre. Según los hallazgos, S. annulatus produce un recurso rico en lípidos y carbohidratos en las glándulas dentro de las paredes del oviducto (a las que los autores se refieren como leche) y alimenta a las crías con él varias veces durante el día y aparentemente en respuesta al contacto físico y señales sonoras de la descendencia. No se sabe que este tipo de comunicación entre padres e hijos exista en ningún otro anfibio. Este aprovisionamiento se produjo durante aproximadamente dos meses después de la eclosión y contribuyó al rápido crecimiento de las crías. "El estudio abre nuevas áreas de investigación para las cecilias y para la biología de los anfibios en general", escribe Marvalee Wake en un artículo relacionado. "También proporciona un enfoque ampliado para investigar la evolución de modos derivados de reproducción en el sentido más amplio y comprender mejor aspectos clave de la biología evolutiva".