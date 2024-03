Cúneo Libarona: "La memoria histórica se desnaturalizó en otros gobiernos de Argentina"

Alida Juliani

Madrid, 8 mar (EFE).- El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, cree que la memoria histórica se "desnaturalizó" en anteriores gobiernos del país, con la creación de demasiados organismos de derechos humanos, puestos políticos e indemnizaciones a los descendientes de víctimas de la dictadura, sobre las que se cuestiona si es "legítimo que el Estado se haga cargo".

"Yo creo que la memoria hay que cuidarla, pero la memoria es de todos, no solo de algunos", dijo Cúneo Libarona este viernes en una entrevista con EFE en Madrid, ciudad a la que realiza una visita exprés con una agenda cargada de encuentros dentro del ámbito judicial español e iberoamericano para intercambiar experiencias y dar a conocer el modelo de gestión del presidente argentino, Javier Milei.

El responsable de Justicia lleva apenas tres meses al frente del ministerio, y "el 80%" de su día lo dedica a administrar, "cuidar la plata, tratar de destinarla bien y suprimir lo innecesario", tras encontrar irregularidades de todos tipos, desde lo administrativo a lo económico en su departamento.

Pero los cambios que lleva a cabo, como la reducción del número de personal -más de 7.000 personas cuando llegó-, "algunas de las cuales cobraban viáticos de hasta 8.000 dólares anuales," de horas extras sin justificar o la eliminación de sobresueldos, no afectarán a la postura sobre los juicios relacionados con la dictadura.

"El Ministerio de Justicia es parte acusadora en esos juicios y se mantiene. Los juicios que están en trámite hay que respetarlos", asegura.

Aunque aclara que su intención es "ampliar el espectro de derechos humanos, no centrarlo en lo que sucedió hace 50 años, tan trágico y doloroso. No solamente para las personas que fueron víctimas de un aparato ilegal del Estado, sino para las personas que fueron víctimas de un aparato ilegal de terrorismo. Al margen de la ley actuaron los dos".

Cúneo Libarona recibe de la anterior administración 350 juicios de familiares de víctimas de la dictadura, de "chicos que nacieron en el exilio. Ya se pagaron a los exiliados, ahora son los chicos que nacieron en España, en Suecia, en París, en México..."

"Tal vez muchos no volvieron a Argentina ni mantuvieron sus lazos ni con el país ni con sus abuelos. Nacieron en países donde tuvieron una enorme educación, algunos son ingenieros que trabajan en Alemania. Cada juicio sale por una fortuna y van a venir una catarata de ellos", añade

Y se cuestiona, "si es legítimo que el Estado se haga cargo, un Estado que necesita proteger a las personas vulnerables".

"Hay más de 300 juicios, 50 que hay en trámite y los que van a venir de chicos de esta naturaleza. ¿Realmente se les produjo un perjuicio por haber nacido en París o en Madrid?. ¿Es válido tener que indemnizar también a estos chicos?", se pregunta.

El ministro de Justicia señala el caso de estos juicios solo como un ejemplo de esa "desnaturalización" de la memoria histórica por parte de los anteriores gobiernos argentinos, pero señala además a la creación en base a ella de instituciones y cargos políticos.

"¿Es necesario tener tantos organismos de Derechos Humanos, tantos políticos?. Yo creo que la memoria hay que cuidarla, esto sucedió y tenemos que cuidarlo, pero la memoria es de todos, no solo de algunos, de todos", vuelve a reflexionar.

"Creo que han existido casos de personas que tuvieron dos indemnizaciones, según lo declararon los tribunales, casos de personas que tuvieron muchos privilegios políticos por haberse encontrado en esta situación", añade.

El ministro explica que su política da además "un vuelco", va hacia las víctimas del delito: "A la persona que le pusieron un revolver y le sacaron un reloj, al pobre hombre que va a trabajar y le sacan el sueldo, a la anciana que le quitaron sus ahorros ...".

"La víctima debe ser el centro del derecho penal de nuestros días. En el siglo pasado fue del imputado, la Constitución era la carta magna del imputado, la ley procesal era la garantía del imputado, hoy tiene que ser de la víctima, y dentro de ellas tenemos a las personas mayores, los menores y los vulnerables", indica.

Y en ese sentido está trabajando en una ley de víctimas con acceso a Justicia, un observatorio de víctimas "con acceso a particulares para tratar de apagar el dolor", con un grupo de abogados y psicólogos que se encargarán de asistirles y acompañarles "especialmente a aquellos que no tienen los recursos necesarios".

Madrid, 8 mar (EFE).- El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, aseguró este viernes en una entrevista con EFE en Madrid que en su intención está cubrir la vacante que queda en la Corte Suprema y que apuesta porque sea una mujer la elegida, ya que "son mejores jueces que los varones"

"En Argentina el sistema actual son cinco miembros, ahora tenemos cuatro, queda una vacante y estoy esperando el momento adecuado por el desorden legislativo", señaló.

Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina se necesitan dos tercios del Senado "y no es fácil obtenerlos, pero yo creo que tienen que completarse, tal vez con una mujer, me gustaría. Las mujeres son mejores jueces que los varones".

"Estoy esperando el momento adecuado para propiciar esa designación, igual que tenemos una vacante en la Procuración, el procurador estaba interino. No tenemos procurador, pero en este sistema parlamentario el Congreso tiene que lograr sin mayorías que se aprueben las cosas. Tengo que esperar el momento oportuno y el consenso oportuno", indicó.

Cúneo Libarona cree que no es necesario aumentar el número de miembros de la Corte: "que haya cinco, no nueve como dicen algunos, que no soluciona nada, cinco, pero actuando. Que no haya uno ya causa perjuicio".

"Nosotros tenemos el 33% de los juzgados con vacantes, producto de que no hubo nunca acuerdo entre los partidos anteriores para la designación de jueces. Eso le produce un daño a la Justicia tremendo", afirmó.

Y recordó que ahora mismo hay tribunales orales que no tienen juez, "es una vergüenza. Yo estoy motorizando y empujando", dijo.

"Ahora, en estos días se abren las sesiones del Congreso para que tengamos todos patriotismo y sobre la base de idoneidad designemos los jueces porque no puede estar esta situación", añadió.

Entre los objetivos del ministro para esta legislatura está también el de establecer en Argentina un sistema procesal penal acusatorio, "que es el sistema anglosajón, con un fiscal, la defensa y un juez imparcial".

"Lo estoy llevando a todo el país, viajo todas las semanas a las distintas provincias y voy creando la estructura. Los jueces están todos encantados y con ganas de que empecemos de una buena vez el sistema judicial", dijo el ministro y explicó que "este nuevo sistema irá acompañado de juicios con jurados".

El ministro argentino señaló que el objetivo es conseguir implementar este año este sistema en medio país y en el resto la reforma del Código Penal al año que viene.

"Y tener una nueva Justicia, con un sistema ágil, porque el 80% de las causas se arreglan entre la defensa y el fiscal apenas se inician, o se desechan las causas inútiles, los casos que están probados llegan a un acuerdo, a una conciliación, a una reparación con plata", explicó.

"Que lo importante pase a juicio, como el narcotráfico, la corrupción o la trata de personas", remarcó el ministro, para quien "el asunto es tener menos juicios, pero con temas realmente graves y con jueces que no tengan esa carga de trabajo que tienen hoy", lo que para él sería "el gran logro".