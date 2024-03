(Crónica) Jorge Martín domina los libres antes de la lluvia con Acosta y Marc Márquez cerca

El Mundial de motociclismo 2024 arrancó de manera oficial este viernes con los entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, dominados en MotoGP por el subcampeón del mundo, el español Jorge Martín (Ducati), con pocas conclusiones por la tarde ya que apareció la lluvia en el desierto cancelando la Practice por una FP2. Martín mandó en la FP1 (1:52.624) en un póquer de pilotos españoles como los más rápidos, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia), el rookie Pedro Acosta (Gas Gas) y Marc Márquez (Ducati), en poco más de una décima los cuatro. Parece que no sorprendió el nivel de Acosta, después de su trayectoria en Moto3 y Moto2 y de su pretemporada ya en MotoGP. El murciano salvó además caídas de manera magistral, al estilo de un Marc Márquez que demostró una buena adaptación a la Ducati. El de Cervera entró en acción como uno de los más rápidos y después fue el mejor en mojado, en un cambio de guion del Gran Premio. Lo que iba a ser la Practice, con los 10 mejores clasificados a la Q2, se cambió por la FP2 del sábado ante las condiciones poco habituales en Catar. La lluvia hizo una inesperada aparición y quitó la emoción al desenlace del viernes, ya que los pilotos probaron pero sin arriesgar con la necesidad de buscar el tiempo. Márquez se quedó esa primera posición para seguir ganando confianza, por delante de Augusto Fernández (Gas Gas) y un Acosta que de nuevo estuvo en el podio demostrando su desparpajo. Mientras, después de volar en los test en Lusail en un tiempo dos segundos más rápido que el que hizo Martín este viernes, el vigente campeón Francesco Bagnaia pasó desapercibido en la toma de contacto. El italiano fue décimo en la FP1 y no forzó en mojado después, sin demostrar de momento su favoritismo aunque la hora de la verdad está por llegar. Mientras, en las categorías de Moto2 y Moto3 hubo también protagonismo español con Fermín Aldeguer (Speed Up Racing), Jaume Masià (Kalex) y Daniel Holgado (KTM), con récord incluido, dominando la primera jornada. La cilindrada pequeña fue la única que se libró del chaparrón, después de una FP1 que dominó el también español Iván Ortolá, y en el Practice, Holgado firmó el récord del trazado catarí con 2:03.606. Adrián Fernández (Leopard Racing) y Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) cerraron el Top 3. La sesión, que también se vio afectada por una bandera roja debido a unos reincidentes problemas técnicos a ocho minutos para el final, terminó con José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Iván Ortolá (MT Helmets - MSI) dentro del Top 5, además de varias caídas. Mientras, después del dominio de Aldeguer en la FP1, la Practice de Moto2 tuvi poca participación por esa lluvia y sólo algunos valientes decidieron salir de boxes. El primero fue Aron Canet (Fantic Racing), quien no llegó a completar ni un tan sólo giro, seguido por Xavier Artigas, quien fue tercero. Posteriormente también salieron Bo Bendsneyder, segundo; Jaume Masià, quien terminó al frente de la tabla, y Alex Escrig.