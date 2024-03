CNN en Español espera poder lanzar "en algún momento" en España su futuro canal CNN Express

CNN en Español prevé poner en marcha el próximo mes de mayo su nuevo canal para el mercado latino de Estados Unidos, CNN Express, y espera poder lanzarlo "en algún momento" en España. Así lo ha adelantado la vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español, Cynthia Hudson, en una entrevista con Europa Press. "Espero que en algún momento podamos lanzarlo aquí en España también", ha señalado Hudson, que explica que el canal se lanzará, asimismo, para su mercado en Latinoamérica. En este sentido, ha destacado que España es el país número 3 de las entradas de usuarios únicos de CNN en Español, con 2,2 millones de usuarios únicos. "Por el mercado hispano de Estados Unidos pensé siempre en el idioma en español. Y nos han premiado las audiencias porque España es el país número tres de nuestras entradas de usuarios únicos. Así que España tiene una continua presencia dentro de nuestros pensamientos, no solo de cobertura", ha subrayado. En todo caso, especifica que esos usuarios no van a CNN a buscar noticias de España. "La gente viene a CNN a buscar noticias de España y del mundo. Y entender cómo se ve España para el mundo y cómo se ve el mundo para España. Es de otra forma. Yo no estoy compitiendo necesariamente con el canal local", detalla, para después recordar que, además de los millones de migrantes latinoamericanos que viven en España, a los jóvenes españoles también les interesa el resto del mundo. Hudson está desde hace 14 años al frente de un canal que este año cumple 27 en emisión y, como ha avanzado, dentro de poco, prevé lanzar los primeros canales 'FAST'. Será bajo la denominación CNN Express, que considera una forma "interesante" de volver a España con la marca CNN. Hasta enero de 1997 en España emitía CNN+, operada por Sogecable y Tarner Broadcasting System al 50%, un canal de noticias 24 horas, aunque Hudson se incorporó a la compañía cuando ya se había tomado la decisión del cierre. Según explica, los canales 'FAST' son un sistema para crear contenido de consumo rápido usando todo el material de CNN en Español y editados de una forma fácil para que el usuario pueda acceder a él bien en su teléfono, en su ordenador o en su canal de televisión. "Me encantaría poder llegar a tener algún tipo de página sólo para España dentro del sistema de CNN en español", ha admitido, aunque precisando que nunca cubriendo información muy local porque ese no es el cometido de CNN. "Siempre vamos a estar hablando de los temas que suenan a nivel internacional", ha insistido. "NO QUIERO UNA PERSONA QUE NO SEA PERIODISTA EN CNN" Por otro lado, Hudson se ha referido también a la polarización dentro de los medios de comunicación y ha defendido la importancia de que sean profesionales del periodismo los que estén al frente de los programas para construir una información equilibrada, así como para realizar una necesaria profundización en las noticias. "No quiero a una persona que no sea periodista en CNN --ha enfatizado--. No necesito a una lectora de un 'prónter', necesito una persona que esté informada, con un bagaje cultural y que pueda prepararse para una entrevista y no hacer el papelón". Igualmente, ha abogado por pensar primero en "digital" para luego adaptar el contenido al resto de formatos y, en cuanto a la Inteligencia Artificial, ha defendido su papel en el periodismo, siempre que se utilice con transparencia y explicándoselo al público. En este sentido, ha avanzado que están haciendo ensayos en materia de traducción, entre otros, y no descarta incorporarlos en los próximos meses.