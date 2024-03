Chile y España comparten "coherencia" frente a conflicto en Palestina en un eje con Brasil

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendieron este viernes una posición "coherente con los derechos humanos" que comparten ambos países sobre los conflictos en Ucrania y Gaza, un eje al que también se ha sumado el presidente de Brasil, Luiz Inàcio Lula da Silva.

Sánchez y Boric comparecieron este viernes en el simbólico Patio de las Camelias del histórico Palacio de La Moneda con un discurso lleno de sinergias, con la bandera del feminismo alzada, la defensa compartida de políticas que favorezcan la distribución de la riqueza y la lucha contra el avance de la ultraderecha.

"En septiembre pasado, el presidente Pedro Sánchez firmó junto a otros mandatarios y exmandatarios el compromiso con la democracia a 50 años del golpe (de Estado) de 1973 (en Chile) y hoy, como presidentes progresistas, hemos reafirmado nuestro compromiso por trabajar por un mundo donde los derechos humanos, la paz y la democracia prevalezcan", anunció Boric.

"Hemos coincidido una vez más, como ya lo hemos hecho en distintos foros internacionales, en rechazar de manera clara y categórica la invasión de Rusia a Ucrania y la necesidad de abrir un diálogo multilateral que ponga fin a esta intervención que viola el Derecho internacional", agregó.

A este respecto, Boric aseguró que ambos mandatarios "abogamos también porque se imponga a la brevedad un cese al fuego en Gaza, en donde estamos viendo violentos e inaceptables ataques a la población civil por parte del Ejército de Israel que ha generado miles de víctimas".

"Que no quepa ninguna duda, no hemos titubeado ni un segundo en condenar los ataques de Hamás en su momento. Pero hoy día lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación alguna. Y por eso, en conjunto con Pedro, mantenemos una coherencia en nuestro discurso de respeto irrestricto a los derechos humanos y al Derecho internacional, que a países medianos como los nuestros son su principal garantía del respeto también a nuestra integridad".

"Compartimos también la necesidad de repensar la arquitectura institucional mundial, en la línea de lo que ha plantado el secretario general de la ONU, António Guterres, tanto en materia política como también en materia económica. Y es algo que vamos a reforzar en los diferentes espacios de integración que tenemos con Pedro, en particular en el foro Celac-Unión Europea", concluyó.

Coherencia y respeto a los derechos humanos y a la ley internacional también fueron las fórmulas utilizadas por Pedro Sánchez durante la larga intervención en la sede de la presidencia chilena.

"El presidente Boric ha dicho algo muy importante: ambos países, ambos Gobiernos, estamos mostrando una coherencia en cuanto a los dos conflictos ahora mismo abiertos en el mundo que están copando la conversación global, en Ucrania y en Gaza. Y lo que estamos pidiendo ambos Gobiernos es la coherencia respecto al respeto al derecho internacional", dijo Sánchez.

Y respecto "a la soberanía nacional y la integridad territorial de un pueblo libre como es Ucrania ante la invasión y la agresión de Rusia, y también respecto al derecho internacional humanitario, que claramente se está viendo dañado como consecuencia de la respuesta que está haciendo el Gobierno de Israel, en este caso el Primer Ministro Netanyahu hacia la población gazatí".

"Son más de 30.000 las personas que han fallecido desde el 7 de octubre. Muchos de ellos son niños y niñas, son mujeres y creo que es absolutamente inaceptable que la comunidad internacional permanezca impertérrita ante un problema que nos está afectando a todos y que está avergonzando al conjunto de la comunidad internacional", subrayó Sánchez.

"Por tanto, yo quiero agradecerte la posición coherente de respeto al derecho internacional tanto en Ucrania como en Gaza, y desde luego puedes contar con el apoyo del Gobierno de España en esa posición. A los dos países nos unen muchas cosas, la lengua, la cultura, la historia (pero) nos unen también principios y valores como los que hemos hecho referencia en relación con el conflicto en Gaza y también la guerra en Ucrania", concluyó.

En la primera etapa de su actual viaje a Suramérica, que concluye este viernes, Sánchez mantuvo un diálogo similar con el presidente de Brasil, quien volvió a recurrir al concepto de genocidio para explicar la ofensiva israelí.

"El consejo de la ONU tiene que detener esta guerra. Más de 30 toneladas de alimentos no pueden llegar. Si esto no representa un acto inhumano ¿Qué es?", afirmó.

Brasil y Chile son, junto a Colombia, Bolivia y México los países de Latinoamérica más críticos con las políticas de ocupación y guerra del actual Gobierno israelí, y los que han dado pasos más atrevidos tanto a nivel bilateral como en organismos multinacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal de Justicia de la ONU. EFE

