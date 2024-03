Chile se prepara para una gran noche con su histórica doble nominación a los Óscar

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El cine chileno vivirá una de sus grandes noches el domingo, cuando por primera vez en la historia dos películas chilenas competirán en distintas categorías en la misma edición de los Óscar: "La memoria infinita" lo hará en la de mejor documental y "El Conde" en mejor fotografía.

El documental de Maite Alberdi (Santiago de Chile, 1983), que ya fue nominada en 2021 en la misma categoría con "El agente topo", cuenta la conmovedora historia de amor del periodista Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia, un romance atravesado por la enfermedad de Alzheimer y la dictadura chilena.

Alberdi ya hizo historia con "La memoria infinita" en la última edición de los Goya al convertirse en la primera directora chilena en ganar el premio al mejor filme iberoamericano.

Su aplaudido documental, que también se alzó en 2023 con el premio del jurado del Festival de Sundance, se disputará el domingo la estatuilla con "20 Days in Mariupol", "Bobi Wine: The People's President", "Four Daughters" y "To Kill a Tiger".

Las películas de Pablo Larraín (Santiago de Chile, 1976), el director chileno detrás de "El Conde", tampoco son nuevas en los reputados premios de la Academia de Hollywood, donde debutó con "No" en 2013 en la categoría de mejor película extranjera.

Sus películas "Jackie" (2017) y "Spencer" (2022) también recibieron sendas nominaciones en 2017 y 2022, respectivamente.

La sátira sobre el exdictador Augusto Pinochet convertido en vampiro competirá esta vez por la mejor fotografía, una categoría donde el estadounidense Edward Lachman se medirá con Hoyte van Hoytema ("Oppenheimer"), Matthew Libatique ("Maestro"), Robbie Ryan ("Poor Things") y Rodrigo Prieto ("Killers of the Flower Moon").

Si bien el cine chileno ha estado presente en las últimas ediciones de los Óscar, la primera nominación para un chileno llegó en 1973, cuando Herbert W.Spencer compitió en la categoría de mejor banda sonora por "Scrooge".

El músico fue nominado un año después en la misma categoría por "Jesus Christ Superstar", pero tampoco se alzó con la estatuilla.

En 1976, el director chileno Miguel Litín compitió con "Actas de Marusia" en nombre de México por el premio a la mejor película extranjera, mientras que en 1983 lo hizo en la misma categoría pero representando a Nicaragua con "Alsino y el cóndor".

También destacan las nominaciones del director de fotografía chileno Claudio Miranda por "El curioso caso de Benjamin Button" (2009) y "La vida de Pi" (2013), película con la que finalmente sí ganó el galardón.

Gracias a "No" de Larraín, Chile recibió en 2013 su primera nominación en la categoría de mejor película extranjera, un premio que finalmente se llevó "Amour" de Michael Haneke.

No fue hasta 2015 que el país consiguió su primera estatuilla con el cortometraje "Historia de un oso", de Gabriel Osorio.

En 2018, "Una mujer fantástica", de Sebastián Leilo, hizo historia al convertirse en el primer largometraje chileno en ganar el Óscar a la mejor película de habla no inglesa y consagró a la actriz transgénero Daniela Vega.

El cortometraje "Bestia" (2021) de Hugo Covarrubias era, hasta ahora, la última vez que una película chilena o un chileno competía por el Óscar.

La doble nominación a los Óscar es un hito para el cine chileno, que en 2023 vivió uno de los mejores años de su historia con más de un centenar de premios en todo el mundo.

La presidenta de la Academia de Cine de Chile, María Elena Wood, explicó a EFE que son varias las razones que han hecho que el 2023 sea "tan excepcional", entre ellas "los incrementos de las coproducciones internacionales", "la transversalidad temática", "el surgimiento de nuevos talentos" o "la fuerte presencia femenina en la creación de nuevas obras".

"Nuestras historias conectan con el mundo y eso se debe a la multiplicidad de voces que están haciendo cine con gran esfuerzo en este país", apuntó Wood.

Sin embargo, la cineasta aseguró que Chile aun está lejos de Argentina o México, que han conseguido crear una verdadera industria cinematográfica, y lamentó que el país "no cuenta con incentivos regulares para atraer fondos ni producciones internacionales".

"Mientras sigamos encasillando la producción audiovisual como una expresión artística y no como una industria, que crea trabajo, que genera impuestos y que además transmite una importante imagen país, no lograremos despegar", añadió. EFE

mmm/ssb/ah