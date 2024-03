Carlos Sainz no correrá el GP Arabia Saudí por sufrir una apendicitis

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) no podrá correr finalmente el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este sábado, tras haber sido diagnosticado de apendicitis y tener que pasar por el quirófano, según confirmó la 'Scuderia'. "Carlos Sainz ha sido diagnosticado de apendicitis y requerirá cirugía. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación", indicó la escudería italiana sobre el madrileño, tercero el pasado sábado en el Gran Premio de Baréin y que empezó a encontrarse mal el pasado miércoles, por lo que tuvo que abandonar el Circuito de Yeda. Pese a ello, participó en los libres del jueves y concluyó sexto en la primera sesión y séptimo en la segunda. El propio piloto español confesó tras estos entrenamientos haber pasado "unas últimas 24 horas muy difíciles" y que, "sin duda", había sido su día "más difícil en un coche de Fórmula 1 en un circuito tan exigente con una fuerza G alta". "Tener un malestar estomacal y estar enfermo no es lo ideal. Espero que estar mejor el viernes y al cien por cien para el sábado, pero necesito descansar un poco ahora", añadió. "A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, Sainz será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2", confirmó Ferrari.